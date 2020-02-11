https://static.news.ru/photo/7bd19f1a-4cd9-11ea-9775-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Совфед предложил внести в проект Кодекса о правонарушениях ответственность за семейно-бытовое дебоширство. По мнению адвоката Александра Ермоленко, в первую очередь требуется уточнить трактовку самого термина.

Он отметил, что в настоящее время не существует такого юридического термина. Необходимо определить, какой вред несёт дебош и кто нуждается в защите.

Допустим, кричат, ругаются, нецензурно выражаются. За нецензурную брань есть ответственность, но это всё трудно фиксировать дома у кого-то. Конечно, участковый может прийти, сказать, что соседи слышали, как вы ругаетесь матом, но сложно привлечь за это, — пояснил эксперт.

По его мнению, поправки вряд ли помогут решить проблему, поэтому действовать нужно глубже. Например, предложил Ермоленко, дебоши можно регулировать не на уровне ответственности, ведь «её нести легко», а при участии семейных психологов, предоставленных государством, а также органов опеки и попечительства.

Если мы хотим вмешиваться в семью, быт, то должны быть более мягкие способы реагирования, чем поправки в КоАП. Это не поможет избавиться от проблемы, — подчеркнул он.

Адвокат считает, что предложенные поправки можно объединить с законопроектом о домашнем насилии, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Государственной думы Оксана Пушкина вновь пожаловалась главе МВД на угрозы убийством из-за работы над законопроектом о профилактике домашнего насилия.