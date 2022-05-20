Адвокат Шевчука раскрыл детали дела против музыканта после его слов об РФ Адвокат Шевчука раскрыл детали дела против музыканта после его слов о спецоперации

Юрий Шевчук / Фото strots/vk.com

Адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы «ДДТ», раскрыл детали дела, которое завели против Юрия Шевчука. По его словам, музыкант отказался от показаний, потому что это право есть у каждого россиянина. Он отметил, что речи об уголовном деле пока нет.

Это его права, поэтому ничего необычного в этом нет. Пока речь только об административном правонарушении по статье 20.3.3 (дискредитация вооружённых сил), речь пока идёт только об этом, — заявил Передрук.

Полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. По словам очевидцев, на экранах во время выступления, в частности, появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ»). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог восстановиться, настолько был потрясён увиденной «бойней». Также он критически высказался относительно боевых действий на Украине.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что против Шевчука могут возбудить уголовное дело. Соответствующее решение будет приниматься в ближайшие дни. В СК РФ планируют внимательно изучить все выступления Шевчука на наличие состава преступления по статье 207.3 УК РФ о фейках про российскую армию. Позже стало известно, что рок-музыкант отказался давать показания по административному делу о дискредитации Вооружённых сил России.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить «охоту на ведьм» после скандала с Юрием Шевчуком. Он подчеркнул, что у каждого артиста есть своя точка зрения, каждый имеет на это право.