Адвокат назвал «постановкой» ввоз в ФРГ бутылки с «Новичком»

https://static.news.ru/photo/b84aeae6-f8eb-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Адвокат с 20-летним юридическим стажем Александр Карабанов оценил как «постановку» действия сотрудников ФБК, которые вывезли в Германию бутылку воды с якобы следами «Новичка» на ней. Он отметил, что за вывоз подобных «улик» не предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее команда Алексея Навального рассказала, что после произошедшего в самолёте, когда политику стало плохо, оставшиеся в Томске во время съёмок очередного видеоролика сторонники Навального вызвали адвоката и отправились в отель. Там они фиксировали, описывали и упаковывали всё, что нашли. По словам пресс-службы, не было особой нужды обнаруживать что-то конкретное. Однако им было понятно, что Навальный не «слегка заболел» или «перегрелся». Поэтому в Германию после транспортировки туда политика отправили всё, что гипотетически могло пригодиться.

У Карабанова эта ситуация вызвала огромное количество вопросов, связанных с возможной фальсификацией. Он отметил, что в отелях существует регламент уборки номеров, поэтому внутрь комнаты едва ли могли попасть третьи лица. По словам юриста, он не верит в версию с отравлением Навального, а в Германию могли направить уже другие бутылки с веществом. Он аргументировал свои слова тем, что Навальному не дали бы улететь, если б его отравили. Также никому не позволили бы зафиксировать факт отравления. Именно поэтому действия сотрудников ФБК выглядят как постановка, ведь они изначально знали, что нужно было делать.

Уголовной ответственности за вывоз предметов не будет, ведь никакое уголовное дело не возбуждалось, и номер не объявлен местом преступления, а вещи — доказательствами, — цитирует адвоката РИА Новости.

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи Бундесвера определили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок». Сообщалось, что его следы обнаружили в биопробах россиянина и на бутылке.

Международное сообщество требует от России расследования произошедшего с Навальным. На что российские власти сообщают, что пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было.

Как ранее писал NEWS.ru, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк прокомментировал информацию об обнаружении бутылки воды со следами отравляющего вещества, из которой, вероятно, пил Алексей Навальный.