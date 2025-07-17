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17 июля 2025 в 09:00

Адобо из баклажанов — пикантная филиппинская закуска! Просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Адобо из баклажанов — пикантная филиппинская закуска! Просто и вкусно! Это ароматное блюдо сочетает нежные обжаренные баклажаны с насыщенным вкусом соевого соуса, чеснока и уксуса. Идеальный гарнир или самостоятельная закуска, которая одинаково хороша и горячей, и холодной.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 1,5 кг
  • Масло растительное — 80 мл
  • Соевый соус — 80 мл
  • Уксус рисовый — 50 мл
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Перец черный — 1 ч. л.
  • Соль — 2 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте кубиками. Пересыпьте солью и оставьте на 20 минут для удаления горечи. Промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Разогрейте сковороду с толстым дном, добавьте половину масла.
  2. Обжарьте баклажаны партиями до золотистой корочки (5–7 минут на партию). На отдельной сковороде обжарьте измельченный чеснок 30 секунд. Добавьте соевый соус, уксус и перец, доведите до кипения. Введите обжаренные баклажаны, аккуратно перемешайте. Тушите на медленном огне 5 минут, чтобы баклажаны пропитались соусом.

Подавайте теплыми, украсив кунжутом и зеленым луком.

Ранее мы готовили баклажаны по-французски. Легкое блюдо с тягучим сыром и помидорами.

баклажаны
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соевый соус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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