Адобо из баклажанов — пикантная филиппинская закуска! Просто и вкусно

Адобо из баклажанов — пикантная филиппинская закуска! Просто и вкусно

Адобо из баклажанов — пикантная филиппинская закуска! Просто и вкусно! Это ароматное блюдо сочетает нежные обжаренные баклажаны с насыщенным вкусом соевого соуса, чеснока и уксуса. Идеальный гарнир или самостоятельная закуска, которая одинаково хороша и горячей, и холодной.

Ингредиенты

Баклажаны — 1,5 кг

Масло растительное — 80 мл

Соевый соус — 80 мл

Уксус рисовый — 50 мл

Чеснок — 6 зубчиков

Перец черный — 1 ч. л.

Соль — 2 ч. л.

Приготовление

Баклажаны тщательно вымойте и нарежьте кубиками. Пересыпьте солью и оставьте на 20 минут для удаления горечи. Промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Разогрейте сковороду с толстым дном, добавьте половину масла. Обжарьте баклажаны партиями до золотистой корочки (5–7 минут на партию). На отдельной сковороде обжарьте измельченный чеснок 30 секунд. Добавьте соевый соус, уксус и перец, доведите до кипения. Введите обжаренные баклажаны, аккуратно перемешайте. Тушите на медленном огне 5 минут, чтобы баклажаны пропитались соусом.

Подавайте теплыми, украсив кунжутом и зеленым луком.

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