Общество

48 вестибюлей московского метро откроют 12 мая

16:00, 10 мая 2020
Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы сообщил о частичном открытии вестибюлей столичного метро, закрытых из-за распространения коронавируса. Работать начнут 48 из них.

В первую очередь будут запускать вестибюли станций, суточный пассажиропоток которых превышает 1,5 тысячи человек, говорится в Telegram-канале ведомства.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении масочного режима в транспорте и общественных местах. С 12 мая ношение защитной маски и перчаток станет обязательным даже при посещении ближайшего магазина. Без них можно будет находиться только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников.

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