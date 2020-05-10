48 вестибюлей московского метро откроют 12 мая

Департамент транспорта Москвы сообщил о частичном открытии вестибюлей столичного метро, закрытых из-за распространения коронавируса. Работать начнут 48 из них.
В первую очередь будут запускать вестибюли станций, суточный пассажиропоток которых превышает 1,5 тысячи человек,
Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении масочного режима в транспорте и общественных местах. С 12 мая ношение защитной маски и перчаток станет обязательным даже при посещении ближайшего магазина. Без них можно будет находиться только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников.
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