48 вестибюлей московского метро откроют 12 мая

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Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что выпускникам школ нужно предоставить возможность поступать в вузы на основе оценок в аттестате зрелости вместо сдачи ЕГЭ.

Он назвал преступлением проведение экзаменов во время пандемии коронавируса. При этом омбудсмен сослался на прогнозы вирусологов о том, что в России вряд ли будет пройден пик заболеваемости в середине июня....