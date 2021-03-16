Звёздный адвокат Жорин оценил «легальный» способ забрать у бывшей подарки

https://static.news.ru/photo/57921c2a-867f-11eb-a971-96000091f725_660.jpg Сергей Жорин Фото: vk.com/advokat_zhorin

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал совет столичного юриста Александра Тюфанова, согласно которому молодой человек может забрать все подарки у бывшей возлюбленной, пригрозив походом в полицию.

Молодой юрист опубликовал в TikTok видео, в котором рассказал, что мужчины могут сохранять чеки на подарки, чтобы впоследствии они помогли вернуть все украшения и другие ценные предметы. Он утверждает, что девушки вернут все подарки, если им показать чеки и пригрозить полицией.

Люди, послушав такие откровения, могут запросто попасть в тюрьму. Поскольку, если человек сделал подарок другому, а впоследствии заявил о краже, то в этом заявлении содержатся признаки заведомо ложного доноса. За что предусмотрено уголовное наказание, — отметил Жорин в интервью Пятому каналу.

По его словам, срок наказания за «заведомо ложный донос» составляет до двух лет лишения свободы. Жорин призвал не пользоваться такими сомнительными советами.

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