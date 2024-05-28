Звездные разводы: чья любовь закончилась в 2024 году

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Российские певицы Нюша и Алсу в один день, 27 мая, подали заявления на развод с супругами. Какие еще звездные пары решили расстаться в 2024 году, из-за чего?

Что известно о разводе Алсу

27 мая Telegram-канал Mash сообщил, что заслуженная артистка России Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Как отмечается, пара была вместе 18 лет, а причины развода на настоящий момент неизвестны.

«Певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Заявление пришло в 418-й мировой участок. Пара решила разойтись после 18 лет брака. Причины развода пока неизвестны. У них трое детей, самому младшему — Рафаэлю — восемь лет. Иски о разделе имущества и права опеки будут поданы после развода», — пишет Mash.

Информацию также подтверждает РИА Новости. По данным агентства, дело о расторжении брака Алсу и Абрамова зарегистрировал Мировой судебный участок Пресненского района Москвы.

«Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство. Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, у пары трое детей», — отмечается в публикации Telegram-канала РИА Новости.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алсу

Также 27 мая информацию о разводе Алсу и Абрамова опубликовал Telegram-канал издания «Комсомольская правда». Источник подчеркивает, что в последнее время в СМИ появлялись слухи об изменах в семье исполнительницы.

«Алсу официально подала на развод с мужем Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет. Последние несколько лет ходили слухи об изменах в семье, но Алсу все опровергала», — сообщает «Комсомольская правда».

Почему Нюша разводится с мужем

418-й мировой судебный участок в Москве получил иск о разводе Нюши и Игоря Сивова, сообщили ТАСС в суде.

«Судом зарегистрирован иск о расторжении брачных отношений между Нюшей Шурочкиной и Игорем Сивовым», — сказала собеседница агентства.

Дата слушаний по делу пока не назначена.

Сама певица еще в начале мая подтвердила, что расстается с бизнесменом после семи лет брака.

«Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток», — рассказала она.

Тогда же новость прокомментировал Сивов. Он заявил, что после семи лет брака они расстались друзьями и остались близкими людьми. По словам Сивова, они с Нюшей продолжат совместно воспитывать двух общих детей, отмечает издание.

В 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто оступился. Поклонники сразу заподозрили в супружеской неверности Сивова, поскольку в 2021 году Нюша была беременна вторым ребенком.

«Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей», — рассказывала Нюша в интервью «Света вокруг света».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Нюша с супругом Игорем Сивовым в 2018 году

Пара, по их собственному признанию, на своем примере хотела показать, что «есть вещи в жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация».

Почему распалась скандально известная чета Чекалиных

15 марта 2024 года Лерчек подала заявление на развод с мужем. В конце февраля блогер в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период.

Чекалина в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео, в котором в слезах рассказала о том, что «выходит из отношений». Блогер отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий.

«Не теряйте веру в настоящую любовь! Это очень сложно. Я благодарна за все это время, за наших прекрасных детей. Я старалась сделать все возможное: и как партнер, и как жена, и как бизнес-поддержка... Но даже когда ты делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье. Я выхожу из отношений с чувством благодарности, любви и уважения», — сообщила плачущая Чекалина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Артем и Валерия Чекалины

Муж популярного блогера Артем в своем блоге в Instagram назвал их расставание своим первым проигрышем в жизни. Чекалин поблагодарил супругу за 14 лет брака. Он подчеркнул, что сделал все для сохранения семьи, но это не удалось.

«Я благодарен за все 14 лет, я был действительно счастливым человеком. Это не была игра или что-то там еще. Такое невозможно сыграть. Я со своей стороны сделал на 100% все возможное для сохранения семьи. Это мой первый в жизни проигрыш. Я ни разу в жизни нигде не проигрывал. Здесь первый раз, когда у меня не получилось. Так бывает. Надо это все принять и идти дальше», — с улыбкой сказал Чекалин.

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