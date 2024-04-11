«Мой первый в жизни проигрыш»: муж Лерчек подтвердил развод Блогер Артем Чекалин назвал развод с женой своим проигрышем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем Чекалин и Валерия Чекалина

Муж популярного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал их с женой расставание своим первым проигрышем в жизни. Чекалин сообщил, что благодарен супруге за 14 лет брака и собирается «идти дальше». Чекалин подчеркнул, что сделал все для сохранения семьи, но это не удалось.

Я благодарен за все 14 лет, я был действительно счастливым человеком. Это не была игра или что-то там еще. Такое невозможно сыграть. Я со своей стороны сделал на сто процентов все возможное для сохранения семьи. Это мой в жизни проигрыш. Я ни разу в жизни нигде не проигрывал. Здесь первый раз, когда у меня не получилось. Так бывает. Надо это все принять и идти дальше, — с улыбкой сказал Чекалин.

Ранее Валерия Чекалина опубликовала видео, в котором в слезах рассказала о том, что «выходит из отношений» с супругом, несмотря на троих детей, младшему из которых всего два года. Чекалина отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Блогер подчеркнула, что не будет устраивать скандалов, потому что уважает партнера.

15 марта 2024 года Лерчек подала заявление на развод с мужем. В конце февраля блогер в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период. Чекалина призналась, что семья пережила самый тяжелый год в жизни, когда ей грозила тюрьма, не было работы и денег.