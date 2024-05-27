Нюша разводится: что известно об изменах в браке, с кем останутся дети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Москве получил иск о разводе певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. Что произошло между супругами, правда ли, что Сивов изменял исполнительнице, с кем останутся дети?

Что известно о разводе Нюши

418-й мировой судебный участок в Москве получил иск о разводе Нюши и Игоря Сивова, сообщили ТАСС в суде.

«Судом зарегистрирован иск о расторжении брачных отношений между Нюшей Шурочкиной и Игорем Сивовым», — сказала собеседница агентства.

Дата слушаний по делу пока не назначена.

Сама певица еще в начале мая подтвердила, что расстается с бизнесменом после семи лет брака.

«Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток», — рассказала она.

Тогда же новость прокомментировал Сивов. Он заявил, что после семи лет брака они расстались друзьями и остались близкими людьми. По словам Сивова, они с Нюшей продолжат совместно воспитывать двух общих детей, отмечает издание.

«Мы с Нюшей продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими. Последнее время многие проходят новые и глубокие трансформации, и мы не являемся исключением. Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», — сказал Сивов в интервью StarHit.ru.

Что известно об измене в браке Нюши и Сивова

В 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто оступился. Поклонники сразу заподозрили в супружеской неверности Сивова, поскольку в 2021 году Нюша была беременна вторым ребенком.

«Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей», — рассказывала Нюша в интервью «Света вокруг света».

Пара, по их собственному признанию, на своем примере хотела показать, что «есть вещи в жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация».

После публичного заявления о неверности началась массовая травля Сивова. Бизнесмен провел прямой эфир в своих социальных сетях, во время которого прокомментировал планы относительно дальнейшей жизни с женой. Сивов отметил, что злопыхатели в большей степени не понимают, что говорят.

«Вы говорите „измена своей жене“ из своей позиции, потому что вам так кажется. Здесь дело не в том, кто кому изменил, — вопрос для вас: почему вы решили именно так? Мы хотим показать, что можно не просто простить и поверить. Нужно посмотреть в себя, почему это произошло как у одного, так и другого в паре», — возмущался супруг Нюши.

Канал «Только никому» считает, что Сивов «признался жене, сделав крайней ее, мол, мало уделяла ему внимания». Авторы канала также предполагают, что бизнесмен ограничивал супругу в проявлении себя.

С кем останутся дети

Артистка вышла замуж за Сивова в 2017 году. Пара воспитывает двух общих детей: их дочери Симбе-Серафиме пять лет, а сыну Саффрону два года. От предыдущего брака у Сивова есть двое сыновей — Матвей и Мирон. Мальчики часто проводят время с отцом и его семьей. Нюша говорила, что смогла подружиться с детьми супруга.

Юрист Людмила Александрова в беседе с NEWS.ru считает, что дети звездной пары могут остаться с матерью после развода. Эксперт отметила, что бракоразводный процесс с Игорем Сивовым проходит достаточно спокойно.

«Пара сохранила дружественные отношения, поэтому не думаю, что они через суд будут решать, с кем из родителей останутся дети. Скорее всего, стороны решат все миром, возможно, даже без нотариального соглашения. В случае если дело все-таки дойдет до суда, я полагаю, что дети останутся с матерью. Как минимум потому, что младшему ребенку нет и трех лет», — поделилась юрист.

Людмила Александрова добавила, что суд всегда учитывает возраст детей, степень привязанности к каждому из родителей. По мнению юриста, мама «хорошая», никаких проблем и скандалов с Нюшей никогда не было. Российские суды чаще всего оставляют детей с матерью, напомнила эксперт. Александрова заключила, что у Нюши есть все шансы.

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