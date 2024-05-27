Алсу подала на развод с Абрамовым: что известно о личной жизни певицы

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СМИ сообщают, что певица Алсу официально подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Почему пара разводится, что известно о личной жизни исполнительницы, где она сейчас?

Что известно о разводе Алсу

27 мая Telegram-канал Mash сообщил, что заслуженная артистка России Алсу Абрамова, более известная как Алсу, подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Как отмечается, пара была вместе 18 лет, а причины развода на настоящий момент неизвестны.

«Певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Заявление пришло в 418-й мировой участок. Пара решила разойтись после 18 лет брака. Причины развода пока неизвестны. У них трое детей, самому младшему — Рафаэлю — восемь лет. Иски о разделе имущества и права опеки будут поданы после развода», — пишет Mash.

Информацию также подтверждает РИА Новости. По данным агентства, дело о расторжении брака Алсу и Абрамова зарегистрировал Мировой судебный участок Пресненского района Москвы.

«Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство. Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, у пары трое детей», — отмечается в публикации Telegram-канала РИА Новости.

Известно, что супруги, помимо Рафаэля, воспитывают 17-летнюю Сафину и 16-летнюю Микаэлу.

Почему Алсу разводится с мужем

Летом 2023 года в Сети появились первые слухи о разводе супругов. Источники сообщали, что певица разводится с предпринимателем из-за измен. Кроме того, поклонники заметили, что на концерт Леонида Агутина Алсу пришла без обручального кольца.

Спустя время директор Алсу прокомментировал информацию о ее разводе. Он опроверг слухи.

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому я не знаю, она была с кольцом или без кольца. Я за этим не слежу. Но комментировать я ничего не буду, потому что я занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — заявил он в августе 2023 года.

27 мая 2024 года информацию о разводе Алсу и Абрамова опубликовал Telegram-канал издания «Комсомольская правда». Источник подчеркивает, что в последнее время в СМИ появлялись слухи об изменах в семье исполнительницы.

«Алсу официально подала на развод с мужем Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет. Последние несколько лет ходили слухи об изменах в семье, но Алсу все опровергала», — сообщает «Комсомольская правда».

Чем сейчас занимается Алсу

В мае 2022 года Алсу приняла участие в третьем сезоне шоу «Маска». Она выступала в костюме Пчелы и смогла дойти до финала.

«В первой программе было ужасное волнение, я даже не смогла ответить на какой-то вопрос. Заставила себя успокоиться, мол, так не пойдет. Мне понравилось дурить членов жюри, сразу поняла, что это не так уж и сложно. Главное — уйти от привычного, от моей загадочности и скромности на сцене. Использовала по полной актерское мастерство, не даром же училась столько лет. Старалась подбирать песни, где сложно узнать мой голос. Первые несколько передач абсолютно не переживала, поймала волну и кайфовала. В шоке, что никто не отгадал, думала, что напоследок кто-нибудь да испортит мне малину», — делилась певица.

В сентябре 2023 года Москве исполнилось 876 лет. В честь этого проводилось музыкальное шоу на Поклонной горе, где выступила Алсу. В 2023 году она также появилась на «Главном новогоднем концерте».

Сольные концерты исполнительница не давала с 2020 года. Сама певица признавалась, что предпочла карьере семью.

«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась. Раз в пару лет даю большие сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб ей», — говорила она журналу Bonjour.

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