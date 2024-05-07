Юрист оценила шансы Нюши отнять детей у бизнесмена Сивова после развода Юрист Александрова: у Нюши высокие шансы забрать детей у отца после развода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина)

Дети певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина) могут остаться с матерью после развода, поделилась с NEWS.ru юрист Людмила Александрова. Эксперт отметила, что бракоразводный процесс с Игорем Сивовым проходит достаточно спокойно.

Пара сохранила дружественные отношения, поэтому не думаю, что они через суд будут решать, с кем из родителей останутся дети. Скорее всего, стороны решат все миром, возможно, даже без нотариального соглашения. В случае, если дело все-таки дойдет до суда, я полагаю, что дети останутся с матерью. Как минимум потому, что младшему ребенку нет и трех лет, — поделилась юрист.

Людмила Александрова добавила, что суд всегда учитывает возраст детей, степень привязанности к каждому из родителей. По мнению юриста, мама «хорошая», никаких проблем и скандалов с Нюшей никогда не было. Российские суды чаще всего оставляют детей с матерью, напомнила эксперт. Александрова заключила, что у Нюши есть все шансы.

Супруг певицы Игорь Сивов ранее подтвердил новость о расставании с исполнительницей. Муж Нюши признался, что после семи лет брака они остались друзьями и близкими людьми. Пара намерена продолжить совместно воспитывать двух общих детей.