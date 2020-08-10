Звезда «Битвы экстрасенсов» показала фото с подросшими сыном и дочкой

https://static.news.ru/photo/329f8c06-dba1-11ea-8208-fa163e074e61_660.jpg Мэрилин Керро Фото: devilmarylinkerro/instagram.com

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро опубликовала фотографии с отдыха на море, который она провела со своими детьми.

Эстонская «ведьма» провела уик-энд на Балтийском море.

Выходные с детками, — написала она.

У Керро двое детей — двухлетний сын Кайус-Уильям и полугодовалая дочь Селин Мари. Однако родились они не от партнёра по «Битве» Александра Шепса, с которым у них разгорелся роман на съёмках программы. Они расстались после окончания шоу, так как он не мог дать ей того, о чём она мечтала — надёжную семью и наследников, заявляет Керро.

Позже она вышла замуж за норвежского плотника Марка Хансена, но вскоре после рождения дочери они разъехались. По мнению «ведьмы», их отношения станут только лучше. Сейчас она вернулась к работе, практикуя в режиме онлайн.

Ранее NEWS.ru писал, что клиентка обвинила Керро в обмане. По словам женщины, она обратилась к ведьме за прогнозом и заплатила за это 400 рублей. Однако после получения денег ясновидящая перестала отвечать на сообщения.