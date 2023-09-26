Жалобы в СК, жизнь в США: куда пропала Кристина Орбакайте после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте практически пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации после начала спецоперации и отъезда из России ее матери, певицы Аллы Пугачевой. Где она находится сейчас и чем занимается?

Что за скандал с Орбакайте был на шоу «Дуэты»

Кристина Орбакайте после начала спецоперации резко сократила число своих появлений на публичных мероприятиях и концертах. Однако она приняла участие в проекте шоу «Дуэты» на канале «Россия 1» и оказалась в центре скандала.

Певица вместе с Игорем Николаевым исполнила композицию «Осенний поцелуй». Для выступления Орбакайте выбрала желтое платье, а Николаев — синий пиджак. Зрителям показалось, что музыканты могли намеренно одеться в цвета украинского флага, их обвинили в поддержке ВСУ.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Орбакайте выступила Николаевым в костюмах цветов украинского флага с целью «усидеть на двух стульях». Он назвал артистку «пустышкой» для западной аудитории и отметил, что она стремится зарабатывать именно в России, а остальное время — жить за границей.

«Они там никто и звать их никак. Кто такая Орбакайте? Кто ее в остальном мире вообще знает? Она там пустышка. А в России ее знают. Естественно, она понимает, что здесь она должна зарабатывать. Но чтобы на этот доход шикарно жить за границей, она вынуждена надевать цвета разных непонятных флагов и поддерживать непонятно кого», — высказал мнение Худяков.

Кто пожаловался на Орбакайте в СК

В апреле 2023 года общественники обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Авторами обращения выступили представители Ассоциации патриотических сил Юга России. Они также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве.

Общественники пожаловались в СК, что после начала спецоперации певица, проживающая в США, якобы ездит в Россию только на заработки. В своем заявлении они также обратили внимание на ее выступление с Игорем Николаевым в шоу «Дуэты».

Кроме того, авторы жалобы напомнили, что во время частичной мобилизации Орбакайте помогла сыну уехать из страны на постоянное место жительства в Америку. Общественники попросили СК проверить, не переводили ли певица и ее наследник деньги украинским солдатам.

Почему Орбакайте не пришла на премьеру фильма со своим участием

В апреле 2023 года вышел фильм «Любовь-морковь. Восстание машин» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главных ролях. Артистка на премьере картины в Москве не появилась.

По словам режиссера ленты Андрея Волгина, Орбакайте «очень хотела» приехать на премьерный показ фильма, но у нее «не получилось из-за гастролей». Гоша Куценко также заявил NEWS.ru, что у исполнительницы «проходили гастрольные выступления».

При этом ни Волгин, ни Куценко не смогли ответить на уточняющий вопрос журналистов о том, в каком городе или в какой стране проходят гастроли Орбакайте.

Кроме того, на официальном сайте певицы в разделе афиша значились только устаревшие даты ее концертов в России в ноябре 2022 года — Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск.

Сама актриса спустя несколько дней сообщила в соцсетях, что не пришла на премьеру из-за гастролей. Но она тоже не пояснила, о каких выступлениях шла речь. Поклонники певицы предположили, что она либо находится в США с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, либо хочет избежать появления перед журналистами и вопросов о членах семьи, покинувших страну после начала СВО.

При этом сама Орбакайте ни разу не высказывалась про спецоперацию, в отличие от Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Где сейчас находится Орбакайте

По информации KP.RU, Кристина Орбакайте с конца зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке. У певицы есть квартира в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Апартаменты площадью 285 квадратных метров оцениваются $2,5 млн (203 млн руб.).

Муж Орбакайте Михаил и дочь Клавдия — граждане США. В Нью-Йорке Орбакайте 10 лет назад купила дом на Манхэттене. Тогда цена была $10,5 млн, сейчас — почти $20 млн.

У артистки также есть две квартиры в Москве — обе в элитных районах.

Будет ли Орбакайте давать концерты в РФ

В апреле концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан заявил NEWS.ru, что она планирует выступить с концертами в России в ближайшее время. Последние выступления певицы в РФ, как следует из информации на ее официальном сайте, состоялись в ноябре 2022 года.

«У Кристины всегда планируются концерты. Не скажу, когда ближайший. Пока планируем. Как только появятся конкретные планы — опубликуем на сайте», — сообщил Качан.

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