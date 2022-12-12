«Она пустышка»: экс-депутат о выступлении Орбакайте в цветах флага Украины Экс-депутат Худяков назвал Орбакайте пустышкой для западной аудитории

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков считает, что певица Кристина Орбакайте выступила с Игорем Николаевым в костюмах цветов украинского флага с целью «усидеть на двух стульях», сообщают «Народные Новости». Эксперт назвал Орбакайте «пустышкой» для западной аудитории и заявил, что она стремится зарабатывать именно в России. При этом поддерживать Украину ей приходится для того, чтобы беспрепятственно тратить эти деньги за границей, уверен бывший депутат.

Они там никто и звать их никак. Кто такая Орбакайте? Кто ее в остальном мире вообще знает? Она там пустышка. А в России ее знают. Естественно, она понимает, что здесь она должна зарабатывать. Но чтобы на этот доход шикарно жить за границей, она вынуждена надевать цвета разных непонятных флагов и поддерживать непонятно кого, — считает Худяков.

Экс-депутат призвал ввести тотальный запрет на творчество критикующих СВО артистов. По его словам, их нельзя пускать на сцену и давать им возможность проводить концерты.

Певица Кристина Орбакайте и композитор Игорь Николаев ранее выступили на шоу «Дуэты» в эфире телеканала «Россия 1» в цветах украинского флага. Во время выступления она была одета в желтое платье, а композитор надел синий пиджак.

В ноябре Орбакайте восхитила публику на концерте в Сочи, скопировав образ своей матери Аллы Пугачевой. Певица исполнила хит «Позови меня с собой» и нарядилась в балахон с блестками, который долгое время был визитной карточкой артистки. Кадры с концерта были опубликованы в соцсетях. Поклонники отметили, что с возрастом Кристина Орбакайте все больше становится похожа на свою мать. А наряд и жесты только усилили это сходство.