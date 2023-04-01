Директор Орбакайте заявил о возобновлении концертов певицы в России Директор Орбакайте Качан заявил о возобновлении концертов певицы в России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Певица Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте планирует выступить с концертами в России в ближайшее время, заявил NEWS.ru концертный директор артистки Александр Качан. Последние выступления Орбакайте в стране, как следует из информации на ее официальном сайте, датируются ноябрем прошлого года.

У Кристины всегда планируются концерты. Не скажу, когда ближайший. Пока планируем. Как только появятся конкретные планы — опубликуем на сайте, — сказал Качан.

Где сейчас находится артистка — в России или Израиле, где живет ее мать Алла Пугачева, либо в США с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, представитель певицы пояснять не стал.

На вопрос о том, почему Орбакайте не посетила московскую премьеру фильма «Любовь-морковь. Восстание машин», в котором сыграла главную роль, и который вышел в прокат 30 марта, директор Орбакайте ответил «не смогла».

Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков раскритиковал Орбакайте, которая спела с Игорем Николаевым в цветах украинского флага на шоу «Дуэты» в эфире телеканала «Россия 1».

Во время выступления она была одета в желтое платье, а композитор надел синий пиджак. По мнению Худякова, это было сделано с целью «усидеть на двух стульях». Экс-депутат назвал Орбакайте «пустышкой» для западной аудитории и заявил, что она стремится зарабатывать именно в России. Он выразил мнение, что «поддерживать Украину ей приходится для того, чтобы беспрепятственно тратить эти деньги за границей».