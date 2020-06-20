https://static.news.ru/photo/6ac40144-b30f-11ea-bc4e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия и Юлиан Фото: radio_julian/instagram.com

Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни. Бракоразводный процесс состоялся в Шипиловском загсе в Москве.

На видео, опубликованном StarHit, Юлиан едет в машине и, демонстрируя свидетельство о расторжении брака, заявляет : «Я свободен», после чего хихикает. В ответ мужской голос за кадром говорит ему: «Поздравляю».

В начале июня певица сообщила, что отказывается от трёхэтажного особняка стоимостью в 10 млн рублей, который Юлиан подарил ей в знак своей любви. Однако до сих пор он находится в её собственности. По словам артиста, никакой дом ему Анастасия не отдавала, он и не собирается его забирать.

Пусть она продаст его и устроит себе ту романтику, которую захочет, — сказал певец.

По словам Анастасии, инициатором разрыва стал Юлиан. Она очень долго пыталась сохранить союз, на многие вещи закрывала глаза, но в итоге он всё же от неё ушёл.

Эстрадный певец Юлиан Васин объявил о разводе с женой певицей Анастасией в апреле после года супружеской жизни. Артист также заявлял, что до последнего пытался сохранить семью, но ничего не вышло. Для Анастасии этот развод станет уже восьмым по счёту. Юлиан же был женат в первый раз.

Звёзды до вступления в брак дружили 27 лет и почему-то не смогли ужиться вместе. По одной из версий, причиной разрыва между супругами стали постоянные недомолвки: Анастасия не раз рассказывала о конфликтах в семье. Также сообщалось, что поводом для развода стало то, что Анастасия никак не могла забеременеть от певца. При этом сам Юлиан утверждает, что всегда хотел ребёнка от любимой женщины и просил её сделать ЭКО, писал NEWS.ru.