Певцы Юлиан и Анастасия разводятся после 27 лет дружбы и года брака

https://static.news.ru/photo/24c4822a-7bad-11ea-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Юлиан Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Эстрадный певец Юлиан Васин объявил о разводе с женой — певицей Анастасией — после года супружеской жизни. Артист признался, что до последнего пытался сохранить семью, но ничего не вышло.

Звёзды до вступления в брак дружили 27 лет и почему-то не смогли ужиться вместе. Расстроены предстоящим разводом родители Юлиана.

Я всё ещё люблю Настю, но мы решили расстаться. О причинах скажу позже, не сейчас, — пообещал артист журналу StarHit.

Есть предположение, что причиной разрыва между супругами стали постоянные недомолвки: Анастасия не раз рассказывала о конфликтах в семье. Для неё этот развод станет уже восьмым по счёту. Юлиан же был женат в первый раз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Юлиан был экстренно госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили ряд СМИ. Однако исполнитель и его супруга певица Анастасия информацию об ухудшении его здоровья не подтверждают.