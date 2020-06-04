Юлиан отозвался на упрёки Анастасии сделатьЭКО

Юлиан прокомментировал упрёки супруги Анастасии, которая утверждала, что никак не могла забеременеть от певца. Именно эта причина и стала поводом для развода звёздной пары, так как Юлиан настаивал на ЭКО.
Певец в ответ пояснил, что сейчас почти бывшая жена настроена к нему враждебно, хотя он понятия не имеет, чем заслужил такое отношение. Что же касается беременности, он подтвердил, что всегда хотел ребёнка от любимой женщины,
Поэтому певец и предложил 54-летней супруге ЭКО, к чему она отнеслась крайне негативно. Певица называла ЭКО «инкубатором», Юлиан же считал это «удивительным достижением науки», которое даёт возможность заиметь детей. Но даже к отказу жены от процедуры артист отнёсся спокойно.
Не получилось, и не получилось. Но Настя отказалась взять ребенка из детского дома. Сотни людей это делают. Дети из детского дома становятся счастливыми, — озвучил альтернативу Юлиан.
Другое дело, что Анастасия привыкла делать всё по-своему, и каждому из её мужей «нужно поставить памятник», не удержался от сарказма почти бывший муж.
Привыкла жить с подкаблучниками, — обрисовал он истинную причину развода.
Несмотря на разногласия, 46-летний певец, который дружил с будущей супругой 27 лет, надеется на то, что эмоции улягутся и они снова станут друзьями. Развод звёздной пары назначен на 20 июня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая невестка певицы Анастасии Эдика Лялина прокомментировала её развод с певцом Юлианом Васиным. Она назвала бывшую свекровь виновницей конфликта.
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