Юлиан отозвался на упрёки Анастасии сделатьЭКО

https://static.news.ru/photo/26c9bfe4-a6c4-11ea-8418-fa163e074e61_660.jpg Юлиан Васин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Юлиан прокомментировал упрёки супруги Анастасии, которая утверждала, что никак не могла забеременеть от певца. Именно эта причина и стала поводом для развода звёздной пары, так как Юлиан настаивал на ЭКО.

Певец в ответ пояснил, что сейчас почти бывшая жена настроена к нему враждебно, хотя он понятия не имеет, чем заслужил такое отношение. Что же касается беременности, он подтвердил, что всегда хотел ребёнка от любимой женщины, приводит слова певца Пятый канал.

Поэтому певец и предложил 54-летней супруге ЭКО, к чему она отнеслась крайне негативно. Певица называла ЭКО «инкубатором», Юлиан же считал это «удивительным достижением науки», которое даёт возможность заиметь детей. Но даже к отказу жены от процедуры артист отнёсся спокойно.

Не получилось, и не получилось. Но Настя отказалась взять ребенка из детского дома. Сотни людей это делают. Дети из детского дома становятся счастливыми, — озвучил альтернативу Юлиан.

Другое дело, что Анастасия привыкла делать всё по-своему, и каждому из её мужей «нужно поставить памятник», не удержался от сарказма почти бывший муж.

Привыкла жить с подкаблучниками, — обрисовал он истинную причину развода.

Несмотря на разногласия, 46-летний певец, который дружил с будущей супругой 27 лет, надеется на то, что эмоции улягутся и они снова станут друзьями. Развод звёздной пары назначен на 20 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая невестка певицы Анастасии Эдика Лялина прокомментировала её развод с певцом Юлианом Васиным. Она назвала бывшую свекровь виновницей конфликта.