Врачи обнаружили у Виктории Бекхэм отравление ртутью

https://static.news.ru/photo/3ddfbab2-4287-11eb-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Виктория Бекхэм Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Супруга экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма, певица и дизайнер Виктория Бекхэм перенесла процедуру по промывке печени после отравления ртутью.

Звезда сдала анализы, которые подтвердили сильно повышенный уровень токсичного вещества в её организме. Известно, что в последнее время она изменила диету и стала употреблять больше рыбы, чаще отдавая предпочтение рыбе-меч. Именно она могла привести к отравлению, так как содержит очень ядовитое соединение — метилртуть.

По словам источника, знакомого с ситуацией, врачи промыли 46-летней Бекхэм печень. В настоящее время она хорошо себя чувствует, а также внесла коррективы в своё меню — певица стала есть больше лосося и уменьшила долю рыбы-меч и тунца, передаёт The Sun.

Как писал NEWS.ru, ранее Бекхэм приревновала своего мужа Дэвида к 31-летней ассистентке Лулу Дандас, которая должна помогать мужчине. Девушка привлекательна и обладает хорошими манерами. Раньше она работала с королевской семьёй, а сейчас много времени проводит с Дэвидом Бекхэмом.