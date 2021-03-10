«Ушла Принцесса Ля»: Садальский трогательно почтил память Людмилы Лядовой

https://static.news.ru/photo/bc01aec6-81b3-11eb-a208-96000091f725_660.jpg Людмила Лядова Фото: Скан с видео oleg1545 - видео с концертов/youtube.com

Актёр Станислав Садальский в социальной сети почтил память ушедшей из жизни народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой. Она умерла 10 марта в возрасте 95 лет. Накануне её госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией. Коллеги называли ей «Принцесса Ля».

Огромная, талантливая, красивая жизнь, полная любви и музыки, закончилась. В ней было много бед и побед, была Великая Отечественная война, во время которой Лядова уже выступала в составе концертных бригад, — написал Садальский на своей странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, почтенный возраст словно не мешал покойной до того, как её сразил недуг: она выступала на сцене, исполняя песни без микрофона, аккомпанируя самой себе, а также села за руль ретроавтомобиля во время автопробега в честь Дня Победы. Садальский вспомнил, как в 1990-х вместе с другими представителями театра, кино и эстрады он посадил берёзы в Крылатском. Ямы для деревьев копали, в том числе, Людмила Лядова, Михаил Ульянов, Валерий Золотухин, Олег Янковский, Нонна Мордюкова, Клара Лучко.

Каждому дереву давалось имя того, кто его посадил. Что с тем парком в Крылатском теперь, кто знает?, — отметил актёр.

В конце февраля известную пианистку Людмилу Лядову госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в столичную больницу № 52. Позже пациентку перевели в реанимацию. Почившая родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Произведения Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. За свою творческую карьеру Лядова написала музыку более чем к 800 песням, а также оперу «Два цвета времени» и оперетты «Под чёрной маской», «Атаманша», «У опасной черты», «Кто твоя невеста?».

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