Украинская блогерша похвасталась новым парнем после похорон мужа с COVID

https://static.news.ru/photo/d4045136-a0c6-11eb-9611-96000091f725_660.jpg Фото: sofia_stuzhuk / instagram

25-летняя украинская блогерша София Стужук полгода назад похоронила мужа Дмитрия, погибшего от последствий коронавируса. Она выкладывала в Сети слезливые посты, ведь они с супругом воспитывали троих детей.

Как пишут СМИ, ещё до его смерти пара распалась, но продолжала воспитывать детей вместе и сохраняла хорошие отношения. Однако на днях девушка поделилась серией новых фото, на которых позирует с новым избранником и своими детьми.

Она прямо не призналась, что 29-летний Андрей Шатырко её молодой человек, но в комментариях косвенно подтвердила, что их связывает не просто дружба. Молодой человек известен украинцам по участию в шоу «Холостячка».

Пользователи поспешили осудить девушку, особенно с учётом того, что совсем недавно она увеличила себе грудь и переехала ненадолго с детьми и новым молодым человеком в США. Поведение девушки они считают вульгарным и призывают её задуматься о том, как она влияет на детей.

Ранее NEWS.ru писал, что Стужук заявила, что причиной смерти её бывшего мужа Дмитрия стали проблемы с сердцем, а не коронавирусная инфекция. Вирус пошатнул здоровье спортсмена, однако тот перенёс бы его достаточно легко, если бы сам не ослабил своё здоровье в постоянной погоне «за этими огромными ненужными мышцами», считает она.