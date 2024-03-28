«Уезжай из страны»: Моргенштерн защищает мигрантов после «Крокуса»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский рэпер Алишер Моргенштерн

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) собирается подать в суд на лейбл Rhymes Music после скандала с пабликом «Рифмы и Панчи». Что случилось, при чем тут нацизм и теракт в «Крокус Сити Холле», кто поддержал рэпера и кто вновь зовет его на СВО?

Что за конфликт у Моргенштерна с «Рифмами и Панчами»

Конфликт рэпера с известным лейблом Rhymes Music и его музыкальным каналом начался на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле». Поводом стала волна недоверия к проживающим в России гражданам Таджикистана из-за национальности предполагаемых боевиков.

В паблике «Рифмы и Панчи» («РиП») опубликовали пост со скриншотом переписки водителя такси с пассажиром — тогда клиент отменил поездку, потому что водитель из Таджикистана. Моргенштерн возмутился, обвинил администраторов канала в нацизме и потребовал извинений. После того как он поговорил с администраторами по телефону, «РиП» опубликовал пост со словами «У терроризма нет национальности».

Скандал на этом не закончился: рэпер записал обращение, в котором назвал админа «Рифм и Панчей» «неуравновешенным» и заявил, что лейбл задолжал ему 4,5 миллиона рублей. После «недостаточно уважительного» ответа (авторы паблика упомянули шуточный «закон Годвина», согласно которому кто в интернет-споре первым сравнит своего оппонента с Гитлером, тот и проиграл) Моргенштерн пригрозил админам «Рифм и Панчей» юридическими последствиями.

По словам Алишера, автором спорных постов про Таджикистан стал основатель «РиП» и бывший судья Versus Battle Михаил Паньшин.

«Обращаюсь ко второму владельцу „РиП“ — уезжай из страны, у тебя сутки», — приводит слова Моргенштерна Baza.

Фото: Социальные сети Алишер Моргенштерн

Что за лейбл «Рифмы и Панчи», кто им недоволен

По словам Моргенштерна, после его заявлений ему начали писать исполнители, которых, предположительно, также обманул лейбл Rhymes Music. Представлять их в суде согласился адвокат Сергей Жорин: по его словам, на «рабство» и хамское отношение лейбла пожаловались уже 20 артистов. По данным Baza, адвокат не называл имен, но сказал, что «намечается серьезная возня».

Некоторые музыканты открыто высказались о проблемах с Rhymes Music. Так, сайт «Палач» приводит слова рэпера Егора Натса (Барханова). Он рассказал о том, как ему не давали уйти с лейбла.

«Оказывается, шакалы из „Рифмы и Панчи“ обошлись [плохо] не только со мной. <...> Когда в 2020 году я захотел выйти из договора с шакалами, мне тыкнули в сумму, которую я должен отдать, если захочу уйти. Проблема этой суммы в том, что она была [бешеная]», — объяснил музыкант.

Натс добавил, что до сих пор не получает роялти более чем с 80 треков.

The Flow приводит рассказы еще нескольких артистов: Vtornik рассказал, что у него в процессе три суда с «Рифмами и Панчами», а один суд он уже выиграл. Kurt92 пожелал Моргенштерну удачи и поддержал мнения тех, кто считает Rhymes Music «худшим лейблом».

«Кривые договоры, неисполнение обязанностей, никаких выплат за очень долгий период... Ребята, для меня это как глоток свежего воздуха, очень надеюсь, что у Алишера все получится», — объявил он.

Анонимный Telegram-канал Sup Ban опубликовал анонимный рассказ об условиях работы Rhymes Music.

«При подписании договора они оплачивают лучший отель в Питере, лучшие билеты и зовут к себе в офис. Дальше три часа тебе пудрят мозги, говорят, что наши артисты стреляют на третий год и ты будешь мировой звездой. Они говорят, что контракт покажут, только если ты согласен подписывать. Только после подписания ты можешь спокойно почитать его дома. И еще говорят: „Зачем тебе адвокат, мы сейчас своего позовем“. Их условия контракта — 50/50 на любой доход. Если артист будет стримить и брать рекламу, даже если он сам раскачал свой твич, то с рекламы забирают 50%. Так же с любой другой работой. Написал кому-то бит — должен 50 процентов с дохода отдать. Пошел работать в „Пятерочку“ — должен 50% с дохода отдать. Длительность контракта — семь лет, так подписаны все. Но прикол в том, что в конце договора [Rhymes Music] может его продлить без согласия артиста», — рассказали авторы канала.

Кто позвал Моргенштерна в зону СВО, что он ответил

Между тем Моргенштерна вновь позвали побывать в зоне СВО. С таким предложением к нему обратился ветеран спецподразделения Евгений WRuss Варвар. Видеопослание с приглашением рэпер опубликовал в своем Telegram-канале. Немолодой боец заявляет, что на фронте «нормальные мужики» и хорошо относятся к Моргенштерну — они хотят, чтобы он приехал и увидел своими глазами, что на самом деле происходит.

Моргенштерн ответил отказом. Он заявил, что вполне доверяет словам Варвара, однако никакой фронт и никакую войну и насилие не поддерживает ни в каком виде.

Ранее к рэперу уже обращались с призывом отправиться на СВО члены организации «Ветераны России». Чтобы артист мог вернуться на родину, ему необходимо поехать выступать в зоне СВО, убрать из песен весь мат и взять за пример певца SHAMAN, заявили они. Моргенштерн также ответил отказом.

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