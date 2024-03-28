Моргенштерн дал владельцу «Рифм и Панчей» сутки, чтобы покинуть страну Baza: Моргенштерн обвинил паблик «Рифм и Панчей» в нацизме и угрожает ему судом

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил судиться с лейблом «Рифмы и Панчи», сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, музыкант обвинил лейбл в обмане артистов, а его паблик в нацизме.

Как сообщил канал, представлять интересы музыкантов, в том числе Моргенштерна, в суде согласился адвокат Сергей Жорин. Юрист отметил, что на «рабство» и хамское отношение лейбла пожаловались уже 20 артистов. По данным Baza, адвокат не называл имен, но сообщил, что «намечается серьезная возня».

Конфликт рэпера с лейблом и музыкальным каналом начался после теракта в «Крокус Сити Холле». Музыканта возмутило сообщение со скриншотом переписки пассажира и водителя такси, в которой клиент отменил поездку из-за того, что таксист был из Таджикистана. По данным канала, Моргенштерн обвинил «Рифмы и Панчи» в нацизме, а также потребовал извинений.

Рэпер также назвал администратора сообщества «неуравновешенным» и сообщил, что лейбл должен ему крупную сумму. По словам артиста, после этого ему начали писать другие недовольные работой лейбла музыканты.

Ранее стало известно, что рэпер отправил 1 млн рублей 15-летнему Исламу, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и спасал людей во время теракта. Также в ходе стрима он пообещал отправить деньги еще одному герою, история которого распространилась в СМИ. Предположительно, речь идет о россиянине, которому удалось отобрать автомат у террориста.