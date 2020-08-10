Убийца дочери Владимира Кузьмина написал письмо музыканту

https://static.news.ru/photo/da700112-db84-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Владимир КУзьмин Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Владимир Кузьмин рассказал, что ему написал убийца его дочери Лизы. Девушка была старшей дочерью музыканта, она родилась в браке Кузьмина с Татьяной Артемьевой.

Мужчина, которого осудили за убийство дочери исполнителя, уже отсидел свой срок. Он вышел на свободу и по электронной почте связался с Кузьминым. В письме он принёс свои извинения, рассказал в беседе с KP.RU сам музыкант.

Кузьмин добавил, что никто толком не знает, что же произошло в день убийства Лизы. Но он долго сомневался, кто на самом деле убил его дочь.

История очень странная. А что я мог сделать... Я не верил, что это он. У меня было ощущение, что это не он, — говорит певец.

Это не единственный погибший ребёнок музыканта. При пожаре погиб сын Кузьмина Степан, который рос очень талантливым и хорошо играл на клавишных. Его отправили учиться в Англию, но это не пошло на пользу сыну музыканта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Кузьмин когда-то оставил Аллу Пугачёву ради иностранки. В самый разгар романа на горизонте Примадонны появилась соперница — молодая модель из США Келли Керзон.