Тимати вернулся к Решетовой после расставания

https://static.news.ru/photo/5aeb5dde-f5be-11ea-9813-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова и Тимати Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) решили провести семейный вечер после расставания.

Бывшие возлюбленные продолжают общаться ради воспитания общего сына Ратмира. Тимати приехал к Решетовой на квартиру, которую он оставил ей.

После вечера модель опубликовала «сториз» в Instagram, на котором музыкант играет с ребёнком.

Как писал ранее NEWS.ru, модель Анастасия Решетова после расставания с рэпером Тимуром Юнусовым будет проживать в роскошной квартире в Москве вместе с сыном. Жильё находится в элитной высотке у метро Шаболовская с трёхэтажным таунхаусом на крыше. Из престижной квартиры есть прямой выход на веранду. Известно, что жилплощадь не является собственностью модели, квартиру рэпер записал на их общего сына Ратмира. Кроме того, Тимати ежемесячно будет выделять экс-возлюбленной некую сумму на обеспечение нужд. Также музыкант не станет требовать обратно подаренные драгоценности и автомобиль.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.