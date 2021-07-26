«Такой крохотулечка»: Безруков показал лицо новорождённого сына

Российский актёр Сергей Безруков забрал из московского роддома № 29 жену Анну Матисон и новорождённого сына, которого назвали Василием. Фото и видео, сделанные во время выписки, артист опубликовал в Instagram. На кадрах можно увидеть лицо ребёнка.

Спасибо нашему замечательному врачу Юлии Вученович! За Машу, Стёпу и теперь Васеньку! — написал актёр.

Артист устроил настоящий праздник: подарил цветы врачам и встречал жену и сына вместе со старшими детьми — пятилетней дочерью Машей и двухлетним Степаном. Судя по видео, те с большим интересом разглядывали младшего брата, которого держала на руках мама.

Такой крохотулечка! — восхитились поклонники актёра, растроганные его постом.

О пополнении в семье Сергей Безруков сообщил 24 июля. Сын Василий стал третьим ребёнком актёра. Безруков женился на кинорежиссёре Анне Матисон в 2016 году. До этого он 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой, общих детей у них не было.