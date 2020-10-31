Сыну Жасмин запретили водить автомобиль и выезжать из России

https://static.news.ru/photo/61d16608-1b83-11eb-a633-fa163e074e61_660.jpg Михаил Семендуев и Жасмин Фото: jasmin/instagram.com

Сыну певицы Жасмин (Сары Шор) от первого брака, 23-летнему Михаилу Семендуеву запретили садиться за руль и даже покидать Россию. Всё дело в том, что молодой человек оказался любителем быстрой езды и злостным нарушителем ПДД.

В ГИБДД подсчитали, что у звёздного наследника оказалось 567 неоплаченных штрафов на сумму 700 тысяч рублей. Долги привели к тому, что приставы подали на Семендуева в суд, который запретил ему водить свой Mercedes AMG, пишет Telegram-канал Mash.

Отцом Михаила является ресторатор Вячеслав Семендуев, а сам представитель «золотой молодёжи» закончил МГИМО. Учился сын Жасмин на факультете международной экономики.

Недавно у Михаила был день рождения, с которым мама его трогательно поздравила.

Мой первый блинчик, который вышел совсем даже не комом, с днем рождения, любимый сын, — написала Жасмин в Instagram.

Помимо Михаила у жасмин есть ещё двое детей от бизнесмена Илана Шора. Она растит восьмилетнюю дочку Маргариту и четырехлетнего сына Мирона.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Лазарев опубликовал трогательное поздравление ко дню рождения мамы.