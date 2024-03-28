Светлаков спас жизнь Бурунову: что уберегло звезд от беды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Светлаков

Юморист Сергей Светлаков спас жизнь актеру Сергею Бурунову. Как звезды смогли уберечься от беды?

Как Светлаков спас Бурунова

Бурунов в трагический вечер пятницы, 22 марта, направлялся в «Крокус Сити Холл» на концерт группы «Пикник», но опоздание спасло ему жизнь. На музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского артист рассказал, что для удобства решил приехать на выступление немного позже, чтобы не стоять в толпе и сразу пройти на свое место в зрительном зале.

«В ту пятницу я должен был быть на этом концерте, потому что я являюсь поклонником группы „Пикник“, так же как и Сережа Светлаков... Я знал, что у нас концерты никогда в 8 (20:00. — NEWS.ru.) не начинаются, а там в 08:15–08:20, поэтому я [ехал] с этим расчетом, потому что народу много, чтобы быстро прошмыгнуть и сесть на свое место как раз к началу», — пояснил Бурунов в разговоре с NEWS.ru.

Подъезжая к концертному залу, актер увидел, что к зданию бегут люди, а также мчатся машины с проблесковыми маячками и такси. В этот момент Бурунов позвонил Светлакову, который находился в зрительном зале. Коллега по цеху рассказал, что слышит выстрелы, и посоветовал актеру не приближаться к зданию и уезжать.

Бурунов послушался совета звезды ТНТ, потом связался со своей помощницей, находящейся в «Крокусе». Актер позвонил ассистентке и проинструктировал ее, куда бежать. Дождавшись девушку, он уехал с места теракта.

Фото: NEWS.ru Сергей Бурунов

Как Светлаков спасся из «Крокуса»

Шоумен рассказал, что предупредил Бурунова в момент атаки на «Крокус Сити Холл» и запретил ему входить в концертный зал. Сам артист, по собственному признанию, пережил «настоящий ад».

В беседе с NEWS.ru Светлаков рассказал, что пришел на концерт вместе с другом и племянницей. Шоумен заявил, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Они занимали места в ложе над входом, через который зашли террористы.

«Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны <...>. Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью <...>. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», — поделился страшными подробностями пятничного вечера артист.

После этого, когда появилась возможность спуститься по лестнице в фойе и покинуть концертный зал, люди собрались с духом, взяли себя в руки и не паниковали, заметил артист. По словам Светлакова, все спускались в тишине, а женщины сняли туфли и шли босиком, чтобы не стучать каблуками.

Кто еще из звезд спасся из «Крокуса»

Российский телеведущий Оскар Кучера рассказал, что забрал супругу из «Крокус Сити Холла» за 15 минут до начала стрельбы. Кучера подчеркнул, что ему было страшно за жену и он даже ощущал, что сам готов взяться за оружие, чтобы ее защитить.

«Сидел в паркинге. Жена говорит, она пыталась остановить какую-нибудь машину, чтобы ее подвезли, но ни одна не остановилась. Поймал себя на мысли, что мне было страшно только за жену. Я реально готов взять оружие и мочить этих выродков. И любых выродков, кто придет к нам», — написал телеведущий.

Комментатор Виктор Гусев рассказал, что пришел на концерт рок-группы «Пикник» в компании супруги Ольги и друзей. Когда вооруженные люди ворвались в зал, его жена делала фото и, сама того не зная, запечатлела его с приятелями реакцию на случившееся.

«Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, еще не видит того, что начинается у нее за спиной в партере... И то, что уже видим мы», — рассказал он в соцсетях.

По словам Гусева, ему удалось спастись из «Крокуса» благодаря сотруднице концертного зала Софии Мейер. Она вместе со зрителями блокировала двери лож и заставляла их мебелью, чтобы не пустить туда террористов.

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