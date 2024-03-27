Спасли сотни жизней: какие новые имена в списке жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава студенческой организации, участники которой спасли сотни людей при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, оказался в списках погибших. Что об этом известно, кто спасал людей во время трагедии, сколько человек стали жертвами теракта в «Крокусе»?

Кто погиб при теракте в «Крокусе»

Пропавший при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Андрей Сыропятов, основатель студенческой организации, участники которой работали в ТРЦ в день трагедии, числится погибшим. Его фамилия появилась в обновленных списках жертв трагедии, опубликованных пресс-службой МЧС.

В день ЧП молодые люди вывели сотни посетителей концерта через запасные входы на минус первом этаже. 22 марта на смену вышли 105 сотрудников студенческой организации. Все выжили, но основатель и управляющий объединения Андрей Сыропятов пропал. Подростки даже обратились к СМИ за помощью в его поисках. Несколько дней о нем не было вестей, однако вечером 26 марта стало известно, что его не стало.

Также при теракте в «Крокусе» погибли уроженка Таганрога Ростовской области Виктория Ченгаева и ее сын Артемий. Об этом рассказала в соцсетях ее дочь Ангелина. Кроме того, фамилия Ченгаевой появилась в списке жертв. На концерте был ее возлюбленный Василий, отец младшей дочери. Его пока не нашли.

Ранее среди погибших во время теракта в «Крокусе» оказалась 32-летняя уроженка Южноуральска Яна Коваленкова, которую похоронят в Ярославле. Ее опознала сестра, дату похорон пока не назначили. У женщины осталась четырехлетняя дочь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подростки спасали людей при теракте в «Крокусе»

Молодые люди, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, вывели несколько сотен людей на улицу во время теракта в «Крокусе». Никита Иванов, Артем Филимонов, Артем Донсков, Ислам Халилов, София Мейер и другие рассказали, что руководствовались знаниями, полученными на инструктаже.

Сначала гардеробщики побежали к служебному помещению, откуда связались по рации с руководством. После этого подростки действовали сообща. Артем Донсков рассказал, что вместе с еще тремя коллегами объяснял людям, где эвакуационный выход, уберегая посетителей от попадания в тупик.

«Это была моя должность. Я должен был это сделать. Это часть моей работы — помочь спасти», — рассказал в беседе с журналистами Ислам Халилов.

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что молодые люди, проявившие героизм и спасшие сотни жизней при теракте в «Крокусе», будут приглашены в комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Узнаю все больше имен тех ребят, что не растерялись и совершили мужественные поступки в трагический день 22 марта в „Крокусе“. Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — сказала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько человек погибли при теракте в «Крокусе»

По последним данным Следственного комитета России, число погибших составляет 139 человек, пострадали 182. По данным Федерального центра медицины катастроф, число пострадавших при теракте возросло до 360. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен, сообщал глава СК Александр Бастрыкин. Днем 26 марта МЧС завершило мероприятия по разбору завалов и пожаротушению в «Крокусе».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 60 человек из числа пострадавших при теракте в «Крокусе» находятся на лечении в столичных больницах. В своем Telegram-канале он уточнил, что в общей сложности в медучреждения Москвы поступили 94 человека, 34 уже выписаны.

На настоящий момент арестованы восемь фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четыре непосредственных исполнителя преступления.

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