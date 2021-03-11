Судзиловская назвала секрет своей идеальной фигуры

Советский и российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, вспоминая слова коллеги Никиты Михалкова о заработке актёров до 300 тысяч рублей за один съёмочный день, заявил, что данная оценка не совсем соответствует действительности. Михалков недавно раскритиковал артистов, недовольных ситуацией в стране, отметив их высокие зарплаты.

У артистов может быть [гонорар] 150–300 тысяч за съёмочный день. <...> Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съёмочных дней за полгода или за год. И...