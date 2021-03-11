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Судзиловская назвала секрет своей идеальной фигуры

18:22, 11 марта 2021

Олеся Судзиловская назвала секрет своей стройности. Прежде всего, уверена актриса, необходимо соблюдать режим.

Нужно спать, два литра воды пить, в зал спортивный ходить. У меня так получается, что я даже посты не соблюдаю. <...> Нужно преодолеть себя, пнуть, и оно превращается из какого-то усилия и преодоления себя прямо-таки в удовольствие, — сказала актриса порталу WomanHit.

Ранее NEWS.ru писал, что съеденные в неподходящее время фрукты могут нанести организму вред, сообщила диетолог Римма Мойсенко.

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