Судзиловская назвала секрет своей идеальной фигуры

Олеся Судзиловская назвала секрет своей стройности. Прежде всего, уверена актриса, необходимо соблюдать режим.
Нужно спать, два литра воды пить, в зал спортивный ходить. У меня так получается, что я даже посты не соблюдаю. <...> Нужно преодолеть себя, пнуть, и оно превращается из какого-то усилия и преодоления себя прямо-таки в удовольствие, — сказала актриса порталу WomanHit.
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