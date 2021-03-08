Диетолог объяснил, как правильно есть фрукты

https://static.news.ru/photo/6785fa94-d9e5-11ea-a703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съеденные в неподходящее время фрукты могут нанести организму вред. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко.

В интервью радио Sputnik врач объяснила , что представление о безоговорочной пользе фруктов — не более, чем миф, соседствующий с заблуждениями людей о том, что эти продукты помогут похудеть или сохранить стройность фигуры. Заменять фруктами стандартный приём пищи нельзя, поскольку это приведёт к нарушению липидного и углеводного обмена в организме.

Особенно опасно подобные эксперименты проводить на ночь, поскольку, заедая голод фруктами, можно довести организм до гормонального сбоя, что негативно отразится на показателях веса.

Фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Вроде как «червячка заморили», есть не хочется. Но на этом фоне уровень лептина поднимается, и мозг перестает его чувствовать. Фрукт может привести к лептинорезизстентности, грозному осложнению, при котором мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать. Он не понимает, что человеку надо худеть, — объяснила диетолог.

По словам Мойсенко, в день следует съедать не более одного жёсткого фрукта — лучше всего, до обеда. через час-полтора после завтрака. Если употреблять его в качестве второго завтрака, то здесь возможно сочетание с овощами: например, груша и свёкла или яблоко и морковь.

Во второй половине дня есть фрукты уже не желательно. В целом же, лучше употреблять фрукты в сочетании с овощами: так можно превратить их в ценный и питательный продукт.

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