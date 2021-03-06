Диетолог рассказала, как похудеть без занятий спортом

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Диетолог Зина Руденко рассказала, как можно избавиться от лишнего веса, не прибегая к физическим нагрузкам. По её словам, для этого достаточно лишь правильно питаться и при этом ненавистные килограммы будут уходить каждую неделю.

Специальные препараты могут ускорить этот процесс, однако они несут большую опасность для здоровья, - поведала специалист.

Она уточнила, что такие препараты ускоряют процесс жиросжигания, однако оказывают вредоносное воздействие на ЦНС и сердечно-сосудистую систему. В связи с этим, человек, который обычно спокоен, всего за пару месяцев может превратиться в бешеную фурию.

Руденко подчеркнула, что примерно по три тысячи калорий нужны взрослому мужчине ежедневно, для женщин этот показатель составляет две-две с половиной тысячи калорий. Чтобы процесс похудения пошёл быстрее, эту норму нужно снижать. Тогда организм недополучает веществ для образования жира и начинает расщеплять уже накопившийся.

Тем не менее, садиться на жёсткую диету не стоит. Это, как рассказала диетолог, может привести к гормональному дисбалансу, передаёт NationNews.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как можно достаточно быстро похудеть без особых усилий. По словам медика, для этого необходимо просто заняться ходьбой.