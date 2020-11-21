Стас Костюшкин показал эротическое фото с беременной женой

https://static.news.ru/photo/f1b69802-2cc1-11eb-8210-fa163e074e61_660.jpg Стас Костюшкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Стас Костюшкин опубликовал в социальной сети в честь Дня сыновей раритетный снимок с беременной женой Юлией.

Сейчас у вокалиста три сына. Старшего Мартина ему родила вторая супруга, танцовщица Ольга. Юноше исполнилось 17 лет.

Костюшкин уже 14 лет счастлив в третьем браке с женой Юлией, которая родила ему ещё двоих сыновей — Богдана и Мирона. Младшему из них, Мирону, 10 декабря исполнится пять лет.

Незадолго до рождения мальчика его родители устроили нежную и при этом полную эротики фотосессию. В День сыновей, который отмечается 22 ноября, Костюшкин решил поделиться снимком. На кадре видно, как он придерживает обнажённый живот супруги.

Как же приятно, когда телефон напоминает, что было 22 ноября 2015 года, — подписал снимок в Instagram певец.

Ранее молодая жена шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обнародовала в Instagram новую фотографию их общего сына Вагана. Малышу ещё нет и года, но растёт мальчик очень быстро. Впрочем, на снимке одетый в стильный домашний комбинезончик пижамного стиля малыш изображён спиной к камере. В отличие от своего именитого мужа Брухунова ни разу не показывала лицо ребёнка. Судя по одежде Вагана, зимой даже дома родители стараются одевать его достаточно тепло. На мальчике помимо мягкой одежды, закрывающей всё тело, надета шапочка. Судя по одинаковому белому окрасу с замысловатыми линейными узорами, это единый комплект. Малыш в кадре стоит на подоконнике, рассматривая что-то на улице за окном, писал NEWS.ru.