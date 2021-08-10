Стало известно, как у Пугачёвой начался роман с Галкиным

Клипмейкер Ирина Миронова рассказала историю создания клипа на песню «Будь или не будь», в котором Алла Пугачёва и Максим Галкин впервые намекнули на начавшийся между ними роман. Воспоминания Мироновой приводятся во второй части спецпроекта Lenta.ru о русской поп-музыке 2000-х.

Я спросила у Аллы Борисовны: «Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?» Она говорит: «Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный», — рассказала Миронова.

Клипмейкер певицы призналась, что поначалу у неё была идея «взорвать» Галкина в клипе с помощью бомбы, однако Пугачёва от этой идеи отказалась. Благодаря этому юморист «выжил» и аплодировал Алле Борисовне в финале видео. Ирина Миронова озвучила пожелание Пугачёвой к образу: певица хотела предстать в клипе в необычном облике и появилась в результате в чёрном парике.

Песня «Будь или не будь» стала дебютной для Максима Галкина, клип вышел в 2001 году. Пугачёвой тогда было 52 года, Галкину — 25. В тот момент певица ещё была замужем за Филиппом Киркоровым, с которым расторгла брак в 2005 году. Через шесть лет она вышла замуж за Максима Галкина.

Ранее сообщалось о том, что отношения Аллы Пугачёвой и её многолетней «соперницы» по эстраде Софии Ротару наладились. Примадонна высоко оценила новую песню Ротару «Ледяные дожди», которую та выложила на днях в Instagram.