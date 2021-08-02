«Вот это размер»: Галкин показал помидор-гигант из теплицы Пугачёвой

Пародист Максим Галкин показал, какой урожай гигантских помидоров и огурцов ему удалось вырастить с Аллой Пугачёвой в теплицах в деревне Грязь. Артист проверил свои владения вместе с сыном Гарри и опубликовал видео в Instagram.

Оказалось, что теплицы, где Пугачёва и Галкин выращивают овощи, находятся за пределами их замка в подмосковной деревне Грязь. Чтобы попасть в них, нужно спуститься по крутому склону за забором.

В теплицах Максим Галкин и Гарри обнаружили большой урожай огурцов, цукини, баклажанов, острого и болгарского перцев. Также семья Аллы Пугачёвой выращивает зелень — укроп и петрушку. Наибольшую гордость, судя по реакции, Максим Галкин испытывает за помидоры.

Вот это размер! — удивился Галкин, взвесив в руке ещё не сорванный томат.

Впрочем, сын пародиста не впечатлился помидором-гигантом, решив, что тот переспел, и сорвал на еду томат поменьше.

В финале видео Галкин показал овощной салат, который сделал вместе с сыном из урожая, выращенного в своей теплице.

Ранее Максим Галкин поддержал своего соседа, телеведущего Ивана Урганта, выступившего против массовой застройки района Подмосковья, где находятся их загородные дома. Пародист лично выходил на митинги, во время которых жители озвучили свою позицию.