Пугачёва изменила отношение к Ротару, оценив её новую песню

Певица Алла Пугачёва изменила своё отношение к коллеге по сцене Софии Ротару, оценив её новую песню в Instagram. Долгие годы СМИ полагали, что Примадонна и исполнительница хита «Хуторянка» враждуют.

Украинская певица выпустила песню «Ледяные дожди». Анонс нового хита Ротару опубликовала в соцсети, где её труды сразу оценили не только поклонники, но и коллеги по сцене. В частности, Пугачёва и Николай Басков оставили в комментариях смайлики, одобряя новую композицию певицы.

Сердце хочет любить и верить в твою любовь. Для вас моя новая песня на всех цифровых площадках! Слушайте и делитесь своими впечатлениями, — написала Ротару.

Причиной вражды двух звёзд считали их одновременное появление на эстраде. Например, в 2019 году Ротару заменила Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке». Сами певицы данную теорию никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что Пугачёва проводит ребрендинг своего товарного знака. Артистка хочет поменять в нём отчество на фамилию и стать «АП» — Алла Пугачёва, вместо «АБ» — Алла Борисовна.