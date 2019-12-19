София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой. Съёмки главной новогодней передачи уже начались, над его созданием работают порядка 150 человек.
Ротару записала две песни и новогоднее поздравление. После съёмок певица сразу же покинула площадку, отказавшись общаться с журналистами,
Народная артистка специально приехала в Москву для съёмок в новогодней программе, а также выступить на двух фестивалях. В столице Ротару пробудет неделю.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка Советского Союза Алла Пугачёва не станет выступать на новогодних передачах российского телевидения. Об этом рассказала её директор Елена Чупракова.
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