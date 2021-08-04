«Полторта на голове»: брат Галкина сдул свечи на Пугачёву
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
11:21, 05 августа 2021
Алла ПугачеваФото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Старший брат Максима Галкина Дмитрий отпраздновал 57-летие вместе со звёздными родственниками. Задувая свечи, брат шоумена отправил полторта на голову Аллы Пугачёвой. Видео опубликовано в сторис Максима Галкина в Instagram.
Во время поздравлений произошёл небольшой конфуз: когда Дмитрий задувал свечи на торте, он случайно сдул часть десерта на голову супруге брата. Примадонна однако нисколько не возмутилась: все присутствующие посмеялись над произошедшим.
Подожди, у тебя реально полторта на голове, — сказал именинник Алле.
После того как праздник закончился, Пугачева и Галкин поспешили домой в замок, где их ждали Гарри и Лиза. Дети звёздной пары выбежали с улыбками на лице на встречу родителям. Этот момент пародист также запечатлел на видео.
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