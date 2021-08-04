«Полторта на голове»: брат Галкина сдул свечи на Пугачёву

Старший брат Максима Галкина Дмитрий отпраздновал 57-летие вместе со звёздными родственниками. Задувая свечи, брат шоумена отправил полторта на голову Аллы Пугачёвой. Видео опубликовано в сторис Максима Галкина в Instagram.

Во время поздравлений произошёл небольшой конфуз: когда Дмитрий задувал свечи на торте, он случайно сдул часть десерта на голову супруге брата. Примадонна однако нисколько не возмутилась: все присутствующие посмеялись над произошедшим.

Подожди, у тебя реально полторта на голове, — сказал именинник Алле.

После того как праздник закончился, Пугачева и Галкин поспешили домой в замок, где их ждали Гарри и Лиза. Дети звёздной пары выбежали с улыбками на лице на встречу родителям. Этот момент пародист также запечатлел на видео.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru призвал богатых российских звёзд перестать жаловаться на жизнь и упавшие из-за коронавируса доходы. По его словам, они уже могут перестать выступать, так как заработали состояние на несколько поколений вперёд.