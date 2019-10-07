https://static.news.ru/photo/1becb092-e944-11e9-b508-fa163e074e61_660.jpg Фото: dom2.ru

Шоу «Дом-2» изменит место дислокации летом 2020 года. Новые павильоны для популярной передачи станут более современными, их площадь увеличится почти на 60%, до 4 тыс. кв. м.

Новое место под шоу выделено рядом со старым «периметром», по территории которого проложат автотрассу в Новой Москве. Об этом в ходе международной выставки ExpoReal 2019 рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщает агентство « Москва ».

В настоящее время на новой площадке начались строительные работы, я думаю, что к концу весны основное строительство будет завершено, — отметил чиновник.

Ранее News.ru сообщал, что участница телепроекта «Дом-2» Лера Фрост сообщила, что новое шоу с её участием не покажут в эфире. По её словам, пилотный выпуск передачи о том, как молодые люди строят отношения на яхте, оказался настолько откровенным, что продюсеры решили не рисковать и отменили премьеру. Продюсеры предложили Фрост новые условия сотрудничества, однако они её не устроили, и поэтому она отказалась от съёмок.