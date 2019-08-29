https://static.news.ru/photo/436cc592-ca42-11e9-98c7-fa163e074e61_660.jpg Лера Фрост Фото: lerafrost/instagram.com

Участница телепроекта «Дом-2» Лера Фрост сообщила, что новое шоу с её участием не покажут в эфире.

По её словам, пилотный выпуск передачи о том, как молодые люди строят отношения на яхте, оказался настолько откровенным, что продюсеры решили не рисковать и отменили премьеру.

Новый проект на яхте был очень провокационным. Изначально возникли подозрения, что цензура его не пропустит. Однако руководство уверяло до последнего: шоу запустят в августе-сентябре, — рассказала девушка.

Однако в итоге передачу так и не утвердили к показу. Продюсеры предложили Фрост новые условия сотрудничества, однако они её не устроили, и поэтому она отказалась от съёмок.

Вынуждена порадовать своих хейтеров и расстроить тех людей, которые с нетерпением ждали выхода шоу на яхте со мной в качестве ведущей, — отметила девушка.

Комментируя ситуацию с новым предложением от продюсеров, она также подчеркнула, что остаётся верна себе и своим принципам, передаёт StarHit .

Ранее News.ru писал, что площадь павильонов «Дома-2» после переезда увеличится на 60% и достигнет 4 тыс. кв. м. По данным пресс-службы столичного департамента развития новых территорий, в Новой Москве для телешоу возведут около пяти-шести малоэтажных объектов с просторными корпусами.