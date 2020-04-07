СМИ: Надежда Бабкина введена в искусственную кому

https://static.news.ru/photo/ba98a228-7850-11ea-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

СМИ сообщают о том, что певица Надежда Бабкина уже шестой день как госпитализирована в частную клинику и введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, нь врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию.

Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством, пишет «Московский комсомолец».

Однако, медики подтвердили изданию, что Бабкина действительно введена в искусственную кому. Отрицательный тест на коронавирус вводит их в недоумение, хотя картину болезни врачи описывают как «абсолютно коронавирусную». Но отрицательный результат может объясняться тем, что вирус мутирует. Тесты, которыми пользуются сейчас, распознают РНК вирус, а не антител в организме. Хотя медработники уже насчитали порядка 900 различных цепочек COVID-19.

И если вирус поменял штамм, то его могут и не распознать. Родственники Бабкиной между тем заверяют, что певица не контактировала ни с кем из группы риска. Поместить Бабкину в кому врачи решили для более эффективной работы аппарата ИВЛ, трубка которого должна находиться в неподвижном состоянии.

При этом врачи говорят, что состояние артистки стабильное, что очень важно, и имеет положительную динамику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певицу Надежду Бабкину госпитализировали. Артистка пожаловалась на плохое самочувствие 1 апреля. После этого её доставили в медицинское учреждение и поставили диагноз «пневмония».