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Сергей Лазарев опубликовал трогательное поздравление ко дню рождения мамы

15:30, 31 октября 2020 114
Сергей Лазарев с мамой Сергей Лазарев с мамой Фото: lazarevsergey/instagram.com

Сергей Лазарев опубликовал трогательный пост в соцсети, посвящённый дню рождения своей мамы. Певец прикрепил к тексту пожелания и совместную с Валентиной Викторовной фотографию.

Мамуленька! Любимая! С днём рождения! Спасибо тебе за все. Ты — пример для меня во многом! Я тебя люблю! Спасибо за моё воспитание, спасибо за мудрость, за силу, за принципы и жизненные ориентиры... Будь здорова и счастлива! написал 37-летний Лазарев на своей странице в Instagram.

Подписчиков артиста тронула его искренность, и многие присоединились к поздравлениям.

С днём рождения Валентину Викторовну! Счастья ей и семейного благополучия! У неё замечательный сын. Ты, Серёжа, большой труженик и молодец. У тебя замечательная мама! — написал один из подписчиков.

Поклонники также похвалили Лазарева за искренность и благодарили Валентину Викторовну за сына.

Благодарный сын — это много значит для матери! Сергей, вы молодец! Всего самого доброго вашей семье, — написал фанат.

Как писал NEWS.ru, Сергей Лазарев также поздравил на своей странице бывшего партнёра по группе Smash!! Влада Топалова. Он пожелал музыканту счастья и заявил, что гордится им.

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