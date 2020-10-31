Сергей Лазарев опубликовал трогательное поздравление ко дню рождения мамы

https://static.news.ru/photo/87d63d36-1b76-11eb-8f82-fa163e074e61_660.jpgСергей Лазарев с мамойФото: lazarevsergey/instagram.com
Сергей Лазарев опубликовал трогательный пост в соцсети, посвящённый дню рождения своей мамы. Певец прикрепил к тексту пожелания и совместную с Валентиной Викторовной фотографию.
Мамуленька! Любимая! С днём рождения! Спасибо тебе за все. Ты — пример для меня во многом! Я тебя люблю! Спасибо за моё воспитание, спасибо за мудрость, за силу, за принципы и жизненные ориентиры... Будь здорова и счастлива! — написал 37-летний Лазарев на своей странице в Instagram.
Подписчиков артиста тронула его искренность, и многие присоединились к поздравлениям.
С днём рождения Валентину Викторовну! Счастья ей и семейного благополучия! У неё замечательный сын. Ты, Серёжа, большой труженик и молодец. У тебя замечательная мама! — написал один из подписчиков.
Поклонники также похвалили Лазарева за искренность и благодарили Валентину Викторовну за сына.
Благодарный сын — это много значит для матери! Сергей, вы молодец! Всего самого доброго вашей семье, — написал фанат.
Как писал NEWS.ru, Сергей Лазарев также поздравил на своей странице бывшего партнёра по группе Smash!! Влада Топалова. Он пожелал музыканту счастья и заявил, что гордится им.