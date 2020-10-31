Сергей Лазарев опубликовал трогательное поздравление ко дню рождения мамы

Фото: lazarevsergey/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что напряжение на съёмках она снимает с помощью комфортной обуви. Она выложила в Instagram снимок, где готовится к эфиру в домашних тапочках.

На фото Кудрявцева предстала в стильном белом жакете в красную клетку, белоснежных брюках и в тапочках с милыми розовыми бантиками. Рядом стоят алые лодочки, от которых отдыхает светская львица. Поклонники...