«Русские мне пишут, как им стыдно за СВО»: где сейчас Надежда Грановская

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Надежда Грановская

Певица Надежда Грановская обрела известность в 2000 году, войдя в состав группы «ВИА Гра». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, почему она уехала из России?

Чем известна Грановская

Надежда Грановская (настоящая фамилия — Мейхер) родилась 10 апреля 1982 года в украинском селе Збручовка. Окончила факультет музыкального воспитания и хореографии в Хмельницком педагогическом училище.

В 2000 году Грановская прошла кастинг продюсера Константина Меладзе, набиравшего группу «ВИА Гра». Артистка вошла в первый состав коллектива и сначала выступала в паре с Аленой Винницкой. Они выпустили треки «Попытка № 5», «Обними меня», «Бомба» и «Я не вернусь».

В 2002 году Грановская покинула коллектив из-за беременности, а спустя месяц после рождения сына вернулась в группу. В 2006 году исполнительница начала строить карьеру телеведущей на украинском телевидении, однако в 2009 году вновь вернулась в «ВИА Гру».

Артистка также снималась в российских шоу, включая проекты «Лед и пламя», «Один в один», «Танцы со звездами».

Что известно о личной жизни Грановской

Грановская в августе 2002 года родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко.

В марте 2012 года исполнительница родила дочь Анну от российского бизнесмена Михаила Уржумцева. Спустя два года пара узаконила отношения, а в октябре 2015 года появилась на свет их вторая дочь Мария. По данным СМИ, дети исполнительницы проживают в Киеве.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Певица Надежда Грановская

Как Грановская отреагировала на СВО

После начала спецоперации Надежда Грановская покинула Россию и записала обращение, в котором поблагодарила россиян, поддержавших Украину. Она также отметила, что ей пишут жители РФ и говорят, что им якобы стыдно за СВО.

«Хочу обратиться к русским. Многие пишут, как вам стыдно, что вы молитесь за наш украинский народ. Русские, которые давно уже проснулись и понимают, что происходит в их стране, и понимают, что происходит на Украине. А у нас война. Спасибо большое, что вы нас пытаетесь поддержать. Но тем самым и у вас растет дух и мужество. И в ближайшей перспективе вы выйдете на улицу и будете отстаивать свою свободу. И Украина стала сейчас для многих во всем мире примером», — цитирует артистку украинская пресса.

Исполнительница заявила, что считает себя аполитичным человеком, поскольку, по ее мнению, «идеальной власти не существует», однако она выразила уверенность в победе Украины.

«Украина сейчас очень сильна духом. С Украиной сейчас Бог. Над Украиной все всевозможные силы света. И вы посмотрите, а мы посмотрим, как вы запоете. А вы посмотрите! Как побеждают добро, любовь, свобода. И как побеждает Украина. Слава Украине!» — добавила Грановская.

Чем сейчас занимается Грановская

Надежда Грановская после отъезда из России обосновалась в Германии, где продолжает творческую карьеру. Telegram-канал «НеМалахов» в октябре 2022 года опубликовал видео, на котором певица выступает на одном из мероприятий в Штутгарте. В репертуаре артистки остались песни на украинском языке.

У Грановской также есть своя линия одежды. На настоящий момент певица не комментирует политические события, а в социальных сетях исключительно рекламирует свой бренд.

Читайте также:

«Главное — что Россией недовольны»: куда пропала актриса Алиса Фрейндлих

«Украина сейчас переживает большую трагедию»: как живет певец Стас Михайлов

«Я не хочу войны»: куда пропала певица Анна Седокова, что говорила об СВО