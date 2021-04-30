«Бурное воображение»: Грановская защитила Меладзе в скандале о харассменте

https://static.news.ru/photo/d0acf816-ab3f-11eb-ac32-96000091f725_660.jpg Константин Меладзе Фото: meladzemusic/instagram.com

Экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская прокомментировала обвинения украинской певицы Ольги Поляковой в харассменте в адрес продюсера Константина Меладзе. В интервью Пятому каналу певица заявила, что её коллега по цеху воспользовалась ситуацией с целью пиара.

Грановская защитила продюсера, оказавшегося втянутым в скандал о домогательствах. Знаменитость высказалась в адрес Поляковой, заявившей о харассменте вслед за Ани Лорак.

Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное, — отметила Грановская.

Певица добавила, что очень плохо знает Полякову, поэтому не имеет права что-то говорить. Однако Константин Меладзе и домогательства — это «абсолютно противоположные вещи», заключила Грановская.

Полякова могла использовать слухи для привлечения внимания к своей персоне, не исключено, что таким образом певица решила просто пошутить.

Я не думаю, что эти слова стоит воспринимать всерьёз. Она веселый, юморной человек, — резюмировала Грановская, добавив, что иногда шутки Поляковой не очень остроумны.

При этом экс-солистка «ВИА Гры» никак не прокомментировала другое резонансное интервью, в котором певица Ани Лорак рассказала Борису Корчевникову, как Меладзе предлагал ей карьерный взлёт, намекая на личные отношения.

Ранее российский и грузинский телеведущий Отар Кушанашвили выступил в защиту музыкального продюсера Константина Меладзе, отметив, что он порядочный человек и не стал бы домогаться своих подопечных. Ранее Меладзе обвинили в домогательствах украинские певицы Ани Лорак и Ольга Полякова.