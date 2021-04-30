Украинская певица обвинила Меладзе в домогательствах

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Украинская певица Оля Полякова обвинила композитора и продюсера Констатина Меладзе в домогательствах, поддержав свою коллегу по сцене Ани Лорак. Соотвествующее заявление размещено в Instagram артистки.

В своём видео Полякова, в частности, заявила, что верит Ани Лораки считает, что та говорит абсолютную правду.

Хотя бы по той причине, что я сама получала предложение подобного рода от этого же человека, - призналась певица.

Полякова призвала Лорак не оправдываться ни перед кем и позволить звучать правде. По мнению украинской артистки, только таким образом можно спасти женщин от харассмента.

Ранее в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» певица Ани Лорак поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. По словам певицы, тот помог ей записать композицию «Верни мне любовь» вместе с братом Валерием. Но спустя какое-то время она поняла, что продюсер смотрит на неё не только как на творческую личность, намекая на интимную сторону работы с композитором. Этот вариант оказался для Лорак неприемлем.