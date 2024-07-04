«Украина сейчас переживает большую трагедию»: как живет певец Стас Михайлов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов продолжает творческую деятельность. Какие известны последние новости о творчестве и жизни певца, что он говорил об СВО?

Чем известен Михайлов

Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи, учился в Тамбовском институте культуры. В 1992 году он уехал в Москву, где на протяжении пяти лет служил в Театре эстрады. Основную работу Михайлов совмещал с написанием песен и выступлениями на музыкальных конкурсах.

В 1997 году начинающий артист записал свой дебютный альбом «Свеча». Известность пришла к нему в начале нулевых после того, как его песня «Без тебя» прозвучала на «Радио Шансон».

Певец за годы карьеры выпустил более 10 альбомов и был неоднократно награжден премиями «Золотой Граммофон» и «Шансон года».

Что известно о личной жизни Михайлова

Стас Михайлов женат. Вместе с супругой Инной он воспитывает двух дочерей — Марию и Иванну. Также у певца есть сын Никита от первого брака и дочь Дарья от двоюродной сестры певицы Валерии.

Исполнитель проживает в элитном поселке Agalarov Estate на Новорижском шоссе. По данным журнала Forbes, самый дорогой особняк среди звезд российской эстрады в поселке принадлежит Михайлову.

В марте 2023 года основатель агентства по покупке и продаже жилья в Дубае Эльвин Гурбанов рассказал, что певец приобрел в ОАЭ сразу несколько двухкомнатных квартир в комплексе The Palm Tower, стоимость одной из которых составила порядка 94 млн рублей.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Стас Михайлов с супругой Инной

Что Михайлов говорил об Украине и СВО

Стас Михайлов в 2014 году отказался от концертов на Украине. Как отметил артист в интервью радиостанции «Говорит Москва», «Украина сейчас переживает большую трагедию».

«Самое страшное — когда проецируешь это на свою семью. Не дай бог! Я очень хочу, чтобы это все остановилось, чтобы был мир», — сказал Михайлов, добавив, что ему близка позиция президента России Владимира Путина.

После начала спецоперации Михайлов поддержал действия российской власти и пристыдил представителей интеллигенции за молчание о своей позиции.

«Господа, если таковые и остались. Что с нами? Неужели так искусно, удобно, вкусно, тепло, продуманно и трусливо мы зарабатываем свое место под солнцем? Где вся наша интеллигенция? Где вся наша „псевдоэлита“? Почему мы все молчим? С каких пор мы стали бояться называть себя русскими? Я горжусь тем, что родился и живу в стране, которая победила фашизм! Сейчас мы не должны молчать! Сейчас мы должны быть вместе!» — написал Михайлов в микроблоге.

Певец также призвал россиян объединиться и поддержать президента.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Что известно о конфликте Михайлова с Пугачевой

Стас Михайлов в марте 2024 года, после того как народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет ее слушать, а также заявил, что все звезды, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

В ответ Примадонна записала видео, в котором оскорбила Михайлова и рассказала, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала она.

Затем Пугачева сообщила, что уехавшие за границу артисты, которые, по мнению исполнительницы, являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в Россию, и предложила певцу «зарабатывать, пока может». Спустя месяц после конфликта Михайлов заявил, что, несмотря ни на что, считает Примадонну «великим человеком».

«Это — великий человек. На мой взгляд, то, что она спела, — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, - это ее личное, с чем она закончит свою жизнь», — отметил исполнитель.

Чем сейчас занимается Михайлов

Стас Михайлов продолжает творческую карьеру. Он выступает на различных мероприятиях и гастролирует по России с сольными концертами. Чтобы избежать излишнего внимания поклонников, артист нанял персональную охрану.

«Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть», — прокомментировал свое решение Михайлов в интервью Иде Галич.

Ближайшие выступления музыканта состоятся в Самаре (17 октября), Екатеринбурге (26 октября) и Челябинске (28 октября).

Читайте также:

«Я не хочу войны»: куда пропала певица Анна Седокова, что говорила об СВО

«Эту войну надо остановить»: где сейчас актер Александр Носик, слова об СВО

Алла Пугачева: последние новости 4 июля, оскорбление россиян, ссора с мужем