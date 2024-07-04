Алла Пугачева: последние новости 4 июля, оскорбление россиян, ссора с мужем

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народная артистка СССР Алла Пугачева перестала общаться с родными из-за разлада с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что об этом известно, какие еще последние новости выходили о Примадонне сегодня?

Что известно о разладе в отношениях Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада с Максимом Галкиным, рассказал NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, именно он предложил Примадонне на время отказаться от общения с родственниками.

«Это я посоветовал Алле Борисовне на фоне разлада отношений с Галкиным временно не общаться с родственниками. Также на фоне данного разлада может возникнуть множество юридических вопросов. Насколько мне известно, Пугачева — инициатор этого всего, Галкин там препятствует», — пояснил Барецкий.

Шоумен уточнил, что по его совету певица не общается ни с детьми, ни со взрослыми внуками. Барецкий добавил, что родственники артистки против развода звездной пары.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Пугачева оскорбила россиян

Алла Пугачева оскорбила россиян, когда во время скандала со Стасом Михайловым заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию, считает народная артистка РФ Светлана Немоляева.

«Что значит фраза „не собираются нормальные люди туда возвращаться“? По логике Пугачевой получается, что у нас в России остались и живут ненормальные? Если ей надо было обидеть людей, да еще в таком количестве, сделать им больно, оскорбить — то у нее это получилось», — сказала Немоляева aif.ru.

Актриса также возмущена фразой Пугачевой про россиян «были холопами, стали рабами» и считает, что после отъезда Примадонны за границу необходимо снизить внимание к ее персоне.

«Для меня такие слова ужасны, как для любого человека. Если мне бы сказали в лицо: „Ты была холопкой, стала рабыней“, как я могла бы отреагировать? Бог ей судья. Не хочу даже о ней говорить! Зачем им столько чести? Нужно о них не думать, не надо говорить о них, не надо столько уделять им внимания, надо постараться их отодвинуть. Знаете, как говорят в кино, — на задний план. Почему нужно говорить о людях, которые так относятся к России? Я думаю, это неправильно. Надо говорить о своих, о патриотах», — отметила артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Правда ли, что Орбакайте пиарится за счет Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров заявил NEWS.ru, что заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте всегда активно использовала имя и образ матери, не только на недавних концертах в Израиле, где зрители заметили, что она копирует Аллу Пугачеву.

В последнем гастрольном туре Орбакайте пела песню Пугачевой, цитировала ее высказывания, а на экране транслировали архивные фото матери. Певица также исполнила свой новый хит «Алла будет петь». В качестве одного из сценических костюмов артистка выбрала балахон в стиле Примадонны и пела с хрипотцой.

Лавров напомнил, что существует мнение, что если бы не Пугачева, то такой артистки, как Орбакайте, вообще не было бы.

«Многие считают, что если бы не мама, то не было бы певицы Кристины Орбакайте. Там нет таких хороших вокальных данных, и она в принципе всегда выезжала на имени мамы. На концертах она говорила с интонациями Пугачевой: „Друзья, если бы не вы... Спасибо вам большое за то, что вы есть, я есть благодаря вам“. Это ее мама научила», — пояснил Лавров.

При этом продюсер считает, что сейчас не самое лучшее время пиариться на образе Пугачевой, поскольку большая часть российской аудитории ее ненавидит.

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