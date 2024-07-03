Известный шоумен назвал причину, по которой Пугачева отвернулась от семьи Шоумен Барецкий: Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада с Галкиным

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева перестала общаться с семьей из-за разлада с мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказал NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Он подчеркнул, что на фоне семейного конфликта может возникнуть большое количество юридических вопросов. По словам шоумена, именно он предложил Примадонне на время отказаться от общения с родственниками.

Это я посоветовал Алле Борисовне на фоне разлада отношений с Галкиным временно не общаться с родственниками. Также на фоне данного разлада может возникнуть множество юридических вопросов. Насколько мне известно, Пугачева инициатор этого всего, Галкин там препятствует, — пояснил Барецкий.

Шоумен подчеркнул, что в такие периоды, как у Пугачевой, лучше выдерживать тишину. Он уточнил, что по его совету певица не общается ни с детьми, ни со взрослыми внуками. Барецкий добавил, что родственники артистки против развода звездной пары.

Там такое семейное болото. В семье Пугачевой все настроены против возможного развода звездной пары. Может, ей обидно, что нет поддержки от близких. Поэтому, пока что, не общаться — это верное решение, — заключил шоумен.

Экс-гитарист Пугачевой Александр Левшин ранее заявил, что певица Кристина Орбакайте оказалась заложницей поступков Галкина. Он подчеркнул, что на звезду обрушилась критика, а она не говорила никогда лишних слов. Музыкант отметил, что Орбакайте с мужем уже около 20 лет живет в Майами.