«Я не хочу войны»: куда пропала певица Анна Седокова, что говорила об СВО

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анна Седокова

Певица Анна Седокова обрела известность, дебютировав на сцене в составе группы «ВИА Гра». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, что она говорила о спецоперации?

Чем известна Седокова

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве, окончила местный университет культуры и искусств. Артистка получила известность на Украине в 2000 году как ведущая утреннего шоу «Подъем». Спустя два года она вошла в состав группы «ВИА Гра».

В 2004 году Седокова покинула группу и начала сольную карьеру. Наиболее популярными стали ее композиции «Привыкаю», «Шантарам» и дуэт с рэпером Джиганом «Холодное сердце».

В 2014 году исполнительница запустила собственный бренд одежды LA Story, коллекции которого демонстрировались в рамках недель моды в Москве. В разные годы Седокова работала телеведущей на российском и украинском телевидении.

Что известно о личной жизни Седоковой

Первый раз Анна Седокова вышла замуж в 2004 году за футболиста Валентина Белькевича и родила ему дочь Алину. Этот брак просуществовал два года.

Спустя время певица сыграла свадьбу с бизнесменом Максимом Чернявским. У пары в 2011 году родилась дочь Моника. Девочка появилась на свет в США. Спустя два года супруги расстались, наследница осталась жить с отцом.

В апреле 2017 года Седокова родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после рождения наследника.

В 2020 году артистка оформила брак с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Седокова неоднократно сообщала об их расставании, но в июне 2024 года заявила, что отношения наладились.

«Мы прямо уже разводились, расставались. Сейчас, слава богу, все наладилось. Надеюсь, что это навсегда. Но нам было очень плохо друг с другом», — рассказала она в интервью Ирине Мягковой на YouTube.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Седокова

Что Седокова говорила об Украине и СВО

Анна Седокова впервые заговорила о ситуации на Украине в 2014 году. Тогда она опубликовала пост в соцсетях, в котором осудила высказывания людей в негативном свете о ее родине и заявила, что рейтинг на тот момент президента страны Петра Порошенко «вырос в ее глазах».

«Во всех интервью раньше я всегда говорила, что телом русская, а душой украинка. Мои родители из Сибири, а родилась я на Украине. Мой пост был абсолютно не про Порошенко или его политику. А про то, что я не хочу, чтобы кто-то говорил об Украине в тяжелый для нее момент и хихикал. Потому что нам всем сейчас очень тяжело. А сложнее всего людям в Донецке», — объяснила она свои слова.

Седокова также подчеркнула, что надеется, что ее не депортируют из России за то, что она выступает за мир.

«Я не хочу войны, а за это, мне кажется, не депортируют», — добавила артистка.

По данным СМИ, в день начала СВО Седокова выступила против проведения спецоперации, опубликовав в социальных сетях запись: «Нет, нет, нет!» Спустя непродолжительное время, когда артистка столкнулась с критикой, публикация была удалена. Тогда же она уехала жить в США, но в сентябре 2022 года вернулась в Москву. На YouTube-шоу «Надо обсудить» певица призналась, что не общается с проживающими на Украине мамой и братом.

В 2023 году Седокова осталась без отчества в паспорте, о чем уведомила налоговую Москвы. Изменения произошли на фоне принятого на Украине закона, согласно которому документы стали выдавать без указания отчества, как и в европейских странах.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Анна Седокова

Чем сейчас занимается Седокова

Анна Седокова продолжает творческую карьеру. Артистка живет на две страны — Россию и США.

В Москве ее можно увидеть на музыкальных премиях и праздничных мероприятиях. Также певица принимает участие в телешоу. Так, она стала одной из участниц проекта «Выжить в Дубае». В третьем выпуске шоу она присоединилась к звездной команде, но выбыла из борьбы из-за скандала с коллегами.

В июле блогер Виктория Боня рассказала в соцсетях, что Седокову затравили на шоу «Выжить в Дубае». Она объяснила, что буллинг со стороны участников появился после того, как Седокова «флиртовала» с возлюбленным юмористки Надежды Сысоевой Сашей Стоуном. По словам телеведущей, на певицу «налетели, как гиены», и хотели выгнать из проекта.

Сама артистка отметила, что у нее появились проблемы с психикой на проекте — она испытывала панические атаки и часто плакала. Также Седокова сообщила, что ее возмутило поведение участников звездной команды.

«В моем мире даже в шутку ссать в палатки людям, которые за 40 тысяч в месяц спасают сотни людей, недопустимо», — заявила исполнительница.

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