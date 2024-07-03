«Я бы пожила за границей»: где сейчас Галина Тюнина, что говорила об СВО

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Галина Тюнина

Народная артистка России Галина Тюнина прославилась благодаря роли Ольги в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» и многолетней работы в «Мастерской Петра Фоменко». Как сейчас складывается карьера и жизнь актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Тюнина

Галина Тюнина родилась 13 октября 1967 года на Дальнем Востоке в городе Большой Камень. Окончила Саратовское театральное училище и ГИТИС.

С 1993 года она служит в театре «Мастерская Петра Фоменко». За театральные роли актриса имеет почетные премии, в числе которых «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска». За игру в спектакле «Война и мир. Начало романа» она также была награждена Государственной премией России.

В кино Тюнина дебютировала в 1990 году в картине «Повести Белкина: Гробовщик». Также она снималась в проектах «Дневник его жены», «Дневник убийцы», «Прогулка», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Снегурочка», «Дар», «Сон в летнюю ночь», «Война и мир. Начало романа», «Северный ветер», «Сокровенный человек», «Портрет незнакомца» и других.

Что известно о личной жизни Тюниной

В молодости Галина Тюнина вышла замуж за композитора Олега Синкина. Спустя время пара развелась, не оглашая причины и подробности своих отношений. На настоящий момент о личной жизни артистки и наличии у нее детей ничего не известно.

«Пусть это остается моей маленькой тайной. Ну должна же быть в актрисе какая-то загадка?» — комментировала Тюнина вопросы про личную жизнь.

По данным «Экспресс газеты», у актрисы может быть роман с коллегой Кириллом Пироговым. Они вместе играют в спектаклях и снимаются в кино, но свои отношения никогда не комментировали.

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва» Галина Тюнина в роли помещицы Любови Андреевны Раневской в сцене из премьерного спектакля «Вишневый сад»

Что Тюнина говорила о жизни за границей

Галина Тюнина несколько лет назад в интервью рижскому журналу Weekend рассказала, что за время гастролей полюбила Францию, Италию и Японию. Артистка призналась, что могла бы жизнь за границей, но не исключила тот факт, что через время ей бы захотелось вернуться на родину.

«Вообще, чтобы определиться в своем отношении к тому или иному месту, надо пожить там — чтобы смотреть по сторонам не как турист, а улавливать внутреннюю атмосферу. Вот так я бы пожила где-нибудь за границей, но не факт, что через какое-то время не рванула бы обратно, домой. Я очень люблю Россию, наших людей, обожаю Москву. И чем больше езжу по разным городам, тем острее ощущаю, что я неслучайно живу здесь, именно в этой реальности», — сказала она.

Чем сейчас занимается Тюнина

Галина Тюнина в 56 лет продолжает служить в театре «Мастерская Петра Фоменко». Сейчас она занята в шести спектаклях.

Артистка продолжает и кинокарьеру. В 2024 году с Тюниной в главной роли состоялась премьера фильма «Он+Она». Также в производстве с актрисой находится художественная лента «СЛОН».

На тему спецоперации она не высказывалась.

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